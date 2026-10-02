Anuncian el ‘Encuentro de Literatura Inés Arredondo’

El ELIA es parte del Festival Cultural Sinaloa (FECUSIN) , que refrenda su vocación de generar encuentros entre la comunidad y las diversas expresiones artísticas. Este festival fortalece la circulación de la literatura y sus protagonistas en distintos espacios culturales del estado.

El programa contempla talleres de creación poética, presentaciones de libros, lecturas, conferencias y conversaciones con autores. Las actividades buscan visibilizar nuevas voces y formas de creación literaria en la región.

El evento busca fomentar la conversación sobre la diversidad literaria regional y entregará el Premio Bellas Artes a Silvia Tomasa Rivera.

El Instituto Sinaloense de Cultura realizará el Encuentro de Literatura Inés Arredondo 2026 , una jornada que reunirá a escritoras, escritores y editoras en Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

El programa contempla talleres de creación poética, presentaciones de libros, lecturas, conferencias y conversaciones con autores.

El programa contempla talleres de creación poética, presentaciones de libros, lecturas, conferencias y conversaciones con autores.

“El ELIA busca abrir espacios para la conversación, el diálogo y la reflexión sobre la diversidad de literaturas que existen en Sinaloa, además de visibilizar otras voces y formas de creación literaria”, destacó Ernestina Yépiz, directora de Literatura del Instituto Sinaloense de Cultura.

En Culiacán, las actividades se desarrollarán del martes 6 al viernes 9 de octubre en el Centro de Literatura CELIT. La entrega del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo será el martes 13 de octubre en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”.

El martes 6 iniciará el taller de poesía de la calle El ruido del paisaje, impartido por Iveth Luna, de 10:00 a 13:00 horas. Por la tarde, a las 17:00 horas, se presentará la revista Timonel y se inaugurará el encuentro.

A las 18:00 horas se ofrecerá la conferencia La escritura ensayística, a cargo de Olivia Teroba. Posteriormente, a las 19:00 horas, Iveth Luna presentará su libro Neblina Afuera, con comentarios de Claudia Reyes y Carolina Escalante.

El miércoles 7 continuará el taller El ruido del paisaje, de 10:00 a 13:00 horas. A las 17:00 horas se realizará “Poetas en primera persona”, de la colección Timonel, con Claudia Reyes, Anette Vae y Raúl Durán.

A las 18:00 horas tendrá lugar una conversación lectora con Olivia Teroba, en la que participarán Marian Galilea Sánchez, Ana Laura Palomares, Meztly Vega y Karen Sainz. A las 19:00 horas se presentará Nómadas, de Leonor Ramírez, con comentarios de Ernestina Yépiz y Agustina Valenzuela.

El jueves 8 comenzará el taller de creación poética Escrituras de lo cotidiano, impartido por Xitlalitl Rodríguez Mendoza, de 10:00 a 13:00 horas. Por la tarde, a las 17:00 horas, se realizará Poetas en primera persona, con Xitlalitl Rodríguez Mendoza, Claudia Islas, Lucía Leyva y Elena Méndez.

A las 18:00 horas, Daniela Rea impartirá la conferencia Escrituras testimoniales. A las 19:00 horas, Norma Zúñiga ofrecerá “Un acercamiento a la narrativa escrita por mujeres en Sinaloa”.

El viernes 9 continuará el taller Escrituras de lo cotidiano, de 10:00 a 13:00 horas. A las 17:00 horas se llevará a cabo una conversación lectora con Daniela Rea, con la participación de Sonia Higuera, Armida Guerrero, Rosy González y Raquel Cota.

A las 18:00 horas, Xitlalitl Rodríguez Mendoza impartirá la conferencia Revertir la desaparición de las revistas literarias: La importancia y la edición de publicaciones periódicas. A las 19:00 horas se presentará el libro Sombras del desasosiego, con comentarios de América Armenta y Carolina Escalante.

Como parte del programa, el martes 13 de octubre, a las 18:00 horas, en el Centro Sinaloa de las Artes “Centenario”, se realizará la entrega del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo a Silvia Tomasa Rivera.

En Mazatlán, el ELIA 2026 llegará al Museo de Arte del miércoles 14 al viernes 16 de octubre.

El miércoles 14, a las 18:00 horas, se presentará la revista Timonel. A las 19:00 horas, se presentará el libro Nómadas, de Leonor Ramírez, con comentarios de Fanny Orrantia.

El jueves 15 se impartirá el taller de haiku, a cargo de Cristina Rascón, de 16:00 a 18:00 horas. Posteriormente, a las 18:00 horas, se realizará Poetas en primera persona, de la colección Timonel, con Fernando Alarriba, Claudia Reyes y Alejandro A. Benítez. A las 19:00 horas, Carmen Villoro ofrecerá la conferencia Lo cotidiano en la escritura del poema.

El viernes 16, a las 17:00 horas, se desarrollará Narrativas en primera persona, con la participación de Fanny Orrantia, Aramis Franco y Karina Castillo. A las 18:00 horas, Carmen Villoro compartirá Un viaje por mis libros: lectura y conversación. A las 19:00 horas se realizará “Los géneros literarios y la escritura: una conversación con Cristina Rascón”, con Jox Castelo, Irasema Orona y Mariana Arvayo.

En Los Mochis, las actividades se realizarán en el Centro de Literatura los días jueves 23 y viernes 24 de octubre.

El jueves 23, a las 18:00 horas, se presentará la revista Timonel. A las 19:00 horas tendrá lugar la presentación del libro Memoria de la sed, de Anette Vae, con comentarios de Karen Sainz e Issac Cordero.

El viernes 24, a las 18:00 horas, Claudia Bañuelos impartirá la conferencia “La mutación del género de la ciencia ficción en tres narradoras latinoamericanas: Liliana Colanzi, Samanta Schweblin, Pola Oloixarac”.