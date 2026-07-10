Anuncian el Foro de Percusiones 2026

Del 3 al 8 de agosto, el Centro Municipal de las Artes abrirá un espacio dedicado al estudio, el intercambio de experiencias y la exploración del universo de la percusión con la realización del Foro de Percusiones CMA 2026, un encuentro que reunirá a estudiantes, músicos y público interesado en esta disciplina.

Bajo la coordinación del maestro percusionista Max Carreón, las actividades se desarrollarán diariamente de 17:00 a 20:00 horas e incluirán clases magistrales, conversatorios y diversas experiencias académicas y artísticas que permitirán a los asistentes conocer de cerca el amplio panorama de los instrumentos de percusión y su papel dentro de la música contemporánea y tradicional.

Más que un ciclo de actividades, el foro busca convertirse en un punto de encuentro para quienes desean fortalecer su formación musical, conocer diferentes enfoques interpretativos y dialogar con especialistas que compartirán sus conocimientos y experiencias profesionales.

Durante las próximas semanas, el Centro Municipal de las Artes dará a conocer el programa completo, los maestros invitados y las actividades especiales que integrarán esta edición, por lo que se invita a la comunidad artística y al público en general a mantenerse atento a las publicaciones oficiales.

La percusión representa uno de los lenguajes musicales más antiguos y universales. Desde el pulso que marca el tiempo hasta la riqueza tímbrica de instrumentos provenientes de distintas culturas, su estudio abre nuevas posibilidades de expresión, creatividad y trabajo en conjunto.