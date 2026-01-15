Anuncian el gran estreno en Sinaloa de la Ópera ‘Las aventuras de Pinocho’

“Las aventuras de Pinocho”, una ópera de dos actos del compositor británico Jonathan Dove, basada en el clásico cuento de Carlo Collodi con libreto de Alastair Middlton, se estrenará por primera vez en América Latina acompañada de una orquesta sinfónica.

Esta producción se realizará con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, en colaboración con, “Érase una vez...producciones”, la asociación civil Vida y Arte para México.

Los pormenores de esta producción, a presentarse los días 26, 27 y 28 de febrero de 2026, en el Teatro Pablo de Villavicencio, es un reconocimiento que impulsa la creación y fortalecimiento de proyectos artísticos en México, según dio a conocer Juan Salvador Avilés, director del Isic, acompañado de Irene Burgos, de Vida y Arte para México.

“El desarrollo artístico en Sinaloa es una fortaleza que nos ha permitido enfrentar este reto que estamos viviendo y refleja esa política cultural”, destacó el director del Isic, además de reconocer la aportación de empresarios como Luis Armando Kuroda y Alejandro Álvarez a través de EFIARTES que se convierten en aliados de la política cultural.

Irene Burgos señaló que el espectáculo “Las aventuras de Pinocho” es el resultado de un programa de colaboración, con el objetivo de soñar juntos, con música de Jonathan Dove, uno de los compositores de ópera contemporánea más destacados, conocido por su capacidad de crear obras accesibles, teatrales y musicalmente cautivadoras y que en Culiacán será dirigido musicalmente por Rodrigo Macías, director general de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y escénicamente por César Piña.

El director de Compañías del Isic, Diego Rojas, señaló que la ópera reunirá el talento de agrupaciones destacadas del estado de Sinaloa, contando con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el Coro de la Ópera de Sinaloa (COS), el Taller de Ópera de Sinaloa (TAOS) y la compañía de Danza Joven de Sinaloa, (CDJS).

Asimismo, destacan las voces de la mezzosoprano Oralia Castro, en el papel de Pinocho, y Carlos Arámbula en el Papel de Gepeto.

César Piña, de la compañía Érase una vez, quien es director de escena, de vestuario y de escenografía de la producción, destacó la importancia de llevar a cabo espectáculos para niños, y qué mejor que con esta ópera, que cuenta con la exclusividad para presentarse por primera vez con orquesta en Latinoamérica, con un elenco orgullosamente sinaloense.

Luis Armando Kuroda destacó que esta ópera busca sembrar valores como la verdad, la responsabilidad, el respeto y el amor en las nuevas generaciones, a través de una historia universal contada con música y escenografía que despiertan la imaginación. Así como acercar la ópera a niños por medio de un título universal.

“Las aventuras de Pinocho” narra las travesías de un muñeco de madera que anhela convertirse en un niño de verdad. A lo largo de su viaje, Pinocho descubre importantes lecciones sobre la obediencia, el esfuerzo y el amor. Es una ópera de dos actos, dinámica, llena de imaginación.

En la conferencia de prensa se contó con la presencia de parte del elenco caracterizado para la ocasión, encabezado por Oralia Castro, quien dará vida a “Pinocho”, así como los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa Cecilia Antelo, Evelin Tovón, Alejandro Hernández y Daniel Rodríguez.

Las funciones de Las aventuras de Pinocho se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero de 2026, en el Teatro Pablo de Villavicencio y los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma boleto móvil (boletomovil.com) o al whatsapp 667 103 5000 a precios que van de 400 a 700 pesos.