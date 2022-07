Anuncian ‘El mejor recuerdo’, un concierto en homenaje al guitarrista Richie Gaspar

El Museo de Arte de Mazatlán, delegación sur del Instituto Sinaloense de Cultura, anunció el evento titulado “El mejor recuerdo”, un concierto de rock homenaje al guitarrista Richie Gaspar, fallecido a causa del Covid-19 en 2021.

El concierto se llevará a cabo el 4 de agosto y estará a cargo del grupo Adixxión y amigos cercanos, al igual que familiares del homenajeado, a las 20:00 horas en el patio del museo, con entrada libre para todas las edades.

En la conferencia de prensa estuvieron Kiki Domínguez, Ángel Barrón y Beto Cruz, quienes coincidieron en que Richie Gaspar fue como el papá de todos ellos porque desde los años ochentas estuvo activo como guitarrista, promocionando sus grupos de música original y de covers en los bares.

Mencionaron que así como se realizan tributos a otros sinaloenses ilustres, también hay que reconocer la labor en el ámbito del rock, que en este caso Richie Gaspar fue precursor en Mazatlán. Como tal, es necesario recordar este legado tocando su música preferida, para toda la comunidad y nuevas generaciones.

Los artistas invitados son Aletz Malafama, Piedras Muertas, Tren-C, Shynox Paz, Darol Warner y Richie Gaspar Jr., hijo del homenajeado. A su vez, se promocionará un disco en el que diversos artistas mazatlecos participaron, que se titula “Dispara, Richie, dispara”, y en ellos, además de participar la banda original con la que tocó, Adicción, participan con canciones de Ángel Barrón, Darol Warner, Gil Tapia, Hécor Sub Valdivia, Javo Ortega, Juls Harris, Malafama, Meño Vázquez, Obed Galeana, Pablo Piña, Shinox Paz, Tanya Twain, The Magical Sax, Tren C, Winny Quintanilla y Zumo.

Richie Gaspar fue un guitarrista que se formó en Mazatlán y gracias a su talento fue precursor del rock en el puerto, desde principios de los años 80, con grupos como Pat Pen y Sex, y más recientemente formó parte de las bandas Hamlet, Medusa, Camaleón, Piedras Muertas y Adicción. Asimismo, con el grupo Medusa interpretó las canciones El insecto, No me digas adiós, La Güera y Dimensión extraña.

Richie Gaspar Martínez, lamentablemente, falleció el pasado 3 de agosto del año 2021, cuando tenía 55 años de edad.