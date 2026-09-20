Anuncian Festival Cultural Mazatlán 2026

Con la tradicional Callejoneada de Día de Muertos, denominada en esta edición “Recordar es amar”, como una de sus actividades más esperadas, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán en sus redes sociales dio a conocer el calendario oficial del Festival Cultural Mazatlán 2026.

La Callejoneada se realizará el 1 de noviembre en el Centro Histórico, con actividades que comenzarán a las 17:00 horas y un performance programado a las 19:00 horas en el Teatro Ángela Peralta.

Hasta el momento, el Instituto de Cultura no ha dado a conocer mayores detalles sobre la propuesta artística de esta edición, aunque se trata de una de las actividades que tradicionalmente reúne a mazatlecos y visitantes, así como a integrantes de la comunidad extranjera que radica en el puerto, para recordar a los fieles difuntos.

El programa cultural contempla actividades en diferentes recintos de la ciudad, entre ellos el Teatro Ángela Peralta, Casa Haas, Casa del Marino, Plazuela Machado, Museo de la Música, Cinematógrafo del CMA y bibliotecas, además de iglesias y otros espacios comunitarios.

Entre los eventos destacados se encuentra la participación de la Camerata Mazatlán, que ofrecerá distintas presentaciones durante el festival.

El 25 de septiembre abrirá la programación de grandes eventos con “Amamos la Ópera: Rumbo a los grandes escenarios”, junto a solistas, en el Teatro Ángela Peralta, a las 19:00 horas.

La agrupación también presentará Rapsodia en Azul el 20 de noviembre en el Teatro Ángela Peralta, mientras que el programa contempla otras presentaciones en espacios como Casa del Marino.

La danza contemporánea tendrá presencia con Castel, programada para el 2 de octubre en el Teatro Ángela Peralta, mientras que el 6 y 7 de noviembre se presentará La Magia en el Cine, un espectáculo multidisciplinario.

El programa también incluye propuestas que buscan mantener vivas las tradiciones mexicanas. El 14 de noviembre se presentará México en el corazón, con Raúl Sandoval y el 28 de noviembre llegará al Teatro Ángela Peralta Tradiciones Mexicanas, a cargo del Ballet Folclórico del Instituto de Cultura.

Tradición para cerrar el año

La programación del Festival Cultural Mazatlán 2026 se extenderá hasta diciembre y tendrá entre sus actividades más representativas dos de las puestas en escena que ya forman parte de la temporada decembrina del puerto.

El Cascanueces llegará al Teatro Ángela Peralta el 4 y 5 de diciembre, con funciones el viernes a las 19:00 horas y el sábado a las 17:00 y 20:00 horas.

El 11 de diciembre se presentará Despierta tus sentidos, de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, y el 18 y 19 de diciembre se realizará la Gala Navideña, con funciones el viernes a las 19:00 horas y el sábado a las 17:00 y 20:00 horas.

Además de estos espectáculos, el festival contempla actividades de formación y acercamiento cultural, como conciertos, conferencias, exposiciones, cine, encuentros literarios y propuestas dirigidas a distintas comunidades.

Dentro de esta programación se encuentra el Festival de Cuerdas, que tendrá actividades en Casa Haas, Museo de la Música y otros recintos, con conciertos y conferencias dedicadas a Johann Sebastian Bach.

También continuarán propuestas como Jueves Literarios, Diálogos con Historia, Martes del Abuelo y Cineratura, con actividades programadas en Casa Haas, el Andador Carnaval y bibliotecas de Mazatlán.