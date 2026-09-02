Anuncian festival de cuerdas de Mazatlán 2026

Mazatlán será sede del Festival de Cuerdas 2026 del 26 de septiembre al 2 de octubre, un espacio permanente de formación, colaboración e intercambio artístico en el noroeste de México. El proyecto rendirá homenaje a Bach y fue seleccionado por el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes.

El evento, impulsado por docentes y egresados del Centro Municipal de las Artes (CMA), cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán y del Instituto Sinaloense de Cultura.

El festival surgió por iniciativa de un equipo local, integrado por Frida Zebadúa, Maritza Cisneros, Víctor Osuna y Citlali Cisneros. Su selección como uno de los nueve proyectos a nivel nacional por el Programa de Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes (PADID) 2026, destaca su relevancia y calidad.

Óscar García Osuna, director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, presentó los pormenores del encuentro en una rueda de prensa en el Museo de la Música. García Osuna destacó el orgullo de la institución por respaldar un proyecto validado a nivel nacional que surge del talento local. “En la época actual el arte es un acompañante maravilloso”, expresó el director.

Por su parte, Víctor Alonso Osuna, coordinador del festival, enfatizó que cada edición buscará dejar un legado duradero en la comunidad artística del puerto y la región.

El festival reunirá a cerca de 70 músicos participantes, desde niños de 6 años hasta estudiantes avanzados y profesionales de violín, viola, violonchelo y contrabajo.

Se estima que impactará a un público de más de 500 asistentes mediante conferencias, clases magistrales y cuatro conciertos gratuitos.

Las actividades estarán dirigidas principalmente a músicos cuerdistas que estén interesados en compartir, trabajar técnica y el entendimiento de la música antigua.

Víctor Alonso Osuna, coordinador del festival, detalló que el evento está diseñado para estudiantes de Mazatlán y la región sur de Sinaloa.

La planta docente encargada de impartir las clases maestras incluye a la maestra Nina Farvarshchuck, violinista concertino de la Camerata Mazatlán, y al doctor Rafael Palacios, musicólogo de Bruselas.

También participarán músicos invitados, integrantes de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) y de la Academia Barroca de la OSX.

Durante la rueda de prensa, Osuna informó que los cuatro conciertos gratuitos transmitirán la elegancia, perfección, alegría y fluidez orgánica que caracterizan la obra de J. S. Bach.

El Concierto Inaugural de Maestros presentará a los docentes.

”Diálogos Barrocos” será una presentación especial de la Camerata Mazatlán junto a los maestros en la Parroquia San José el 1 de octubre.

El Concierto de Jóvenes Intérpretes, protagonizado por alumnos destacados, se realizará en el Museo de la Música el 2 de octubre por la mañana.

El Concierto de Clausura será una presentación en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción el 2 de octubre por la tarde.

Para los estudiantes de música interesados en formar parte de las actividades académicas y talleres, el costo para alumnos activos es de 200 pesos y para oyentes de 100 pesos. Las inscripciones se realizan a través del número 669 225 2593.