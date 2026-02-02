Anuncian ganadores de la bienal de Artes Visuales ‘Antonio López Sáenz’ 2026

MAZATLÁN._ En una celebración que exalta la creatividad y el discurso visual contemporáneo, se anunciaron a los ganadores de la 24 Edición del Premio Bienal a las Artes Visuales Antonio López Sáenz.

El certamen, convocado por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, en el marco del Carnaval, se ha consolidado como uno de los pilares para la promoción artística en el Noroeste de México.

Entre una amplia convocatoria de talento emergente y consolidado, el jurado integrado por Azucena Manjarrez Bastidas, Stephanie Cortés Aguilar y Guillermo H. Kelly, luego de revisar las 80 obras enviadas, otorgó los tres primeros lugares a creadores que demostraron una ejecución técnica excepcional y una propuesta conceptual sólida:

1er Lugar - Manuel de Jesús Soto Miranda | 2+2=5 (Nosotros limpiando, Machiria 2025).

2do Lugar | Rafael Ávila Tirado | “A la espera del salto a una fama efímera”.

3er Lugar | Manuel Velázquez Carlock | Imágenes Luminosas.

La entrega de premios y reconocimientos se llevará a cabo el miércoles 4 de febrero a las 19:00 horas en Casa Haas.

Reconocimientos Especiales

Además de los galardones principales, el comité organizador otorgó Menciones Honoríficas a tres artistas cuyo trabajo destacó por su originalidad y aporte a la estética visual de esta edición:

“Trópico Camuflaje” de José Carlos Flores Zazueta, “Donde aún germina” de Briceida Flores Leyva y “Tiempos difíciles” de Francisca Villalobos Félix.

Selección oficial y finalistas

La Bienal “Antonio López Sáenz” celebra las 32 obras de los 26 artistas seleccionados para formar parte de la exposición oficial que será inaugurada este miércoles 4 de febrero, durante la ceremonia de premiación.

Estos creadores representan la diversidad de técnicas y visiones que caracterizan el panorama actual de las artes visuales. Además de los premiados y ganadores de menciones honoríficas, participarán en la exposición las obras de:

Juan Benito González Galaviz, Roberto Gandarilla Madrid, Luis Brito, Juan Carlos Calderón García, Alonso Jovanni Núñez Aguilar, Marysol Galván Pelayo, José Uriarte, Mariela de la Peña Llamas, Luis Gerardo Sánchez López, Cy Alejandro Rendón Valdez, David Ernesto Crespo Hernández, Alejandro Osuna Burgos, Mario Alan Ponce Petriz, Teodoro Rodríguez Carmola, Alonso Aguirre Hernández, Sara González Cisneros, Diego Torres Márquez, Sofía de Monserrat Silva López, Manuel Alencaster Villalva y Paulina Martínez Mercado.