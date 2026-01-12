Anuncian homenaje a Germán Lizárraga con cartelera estelar en el Carnaval 2026

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, bajo el lema “Arriba la tambora”, rendirá un emotivo homenaje a Germán Lizárraga, figura fundamental en la proyección de la música de banda a nivel nacional e internacional y uno de los grandes embajadores culturales de Sinaloa.

El reconocimiento busca destacar la trayectoria y el legado del músico mazatleco, fundador de la legendaria Banda El Recodo, cuya influencia marcó un antes y un después en la historia de la tambora sinaloense. Su aportación no sólo consolidó un estilo musical, sino que también fortaleció la identidad cultural del puerto y del estado.

La máxima fiesta que se celebrará del 12 al 17 de febrero, rendirá un homenaje a los 75 años de trayectoria artística del músico, considerado una de las figuras más influyentes de la música de banda y cimiento de la tradición sinaloense.

La coronación de la Reina de los Juegos Florales, programada para el 13 de febrero en el Estadio Teodoro Mariscal, será el escenario principal de esta conmemoración musical titulada “Yo sé que te acordarás”, en la que participará un elenco de alto nivel artístico.

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes dirigida por Samuel Murillo, será pieza fundamental del homenaje, interpretando arreglos orquestales que realzarán la música de banda tradicional que caracterizó la carrera de Lizárraga, en combinación con la interpretación de solistas y vocalistas invitados.

Entre los artistas confirmados para este tributo destacan Julio Preciado, voz emblemática de la música sinaloense, reconocido por su trayectoria dentro y fuera del género de banda, así como Luis Antonio López “El Mimoso”, quien es un cantante con una carrera consolidada como intérprete de banda, así como Carlos Sarabia.

Se suma a la velada, Germán Montero, artista popular en el regional mexicano que aportará su estilo al homenaje y Saúl “El Jaguar”, así como otros invitados especiales que alternarán en el mismo escenario junto con bandas tradicionales.

El evento anunció Óscar García, director del Instituto de Cultura de Mazatlán, será diferente porque se realizará la coronación con el número artístico anunciado por esta constelación de estrellas.

”Esta tarde es tarde de agradecimientos, han sido grandes desafíos, grandes retos para llegar al día de hoy....el año pasado celebramos los 100 años de los Juegos Florales, y hoy tenemos que celebrar el año uno...es agradecer a Juan Avilés, del Instituto Sinaloense de Cultura, quienes cancelaron fechas para poder estar aquí en este evento ...son los 25 años de la OSSLA y 75 de Germán Lizárraga que suman 100, y hay que celebrarlo”, comentó García.

El arreglista Julio Lizárraga, quién estuvo presente en la rueda de prensa, informó estar contento con los arreglos que estará haciendo para que el público disfrute de la música de la orquesta fusionada con la música de banda.

”Es un gran compromiso la que me aventaron estos jóvenes, soy el encargado de hacer las partituras de la orquesta y de todos los demás, traigo muchas ya en la cabeza; trabajar en este homenaje de Don Germán es un honor, soy admirador de Don Germán y para mí es un compromiso muy grande, pero lo hago con mucho gusto”, dijo Lizárraga.

Informó que habrá dos corridos, varios solistas y sorpresas.

Desfile

Germán Lizárraga y su Banda Estrella de Sinaloa, será parte de ambos desfiles del Carnaval. Ellos irán en un carro alegórico denominado “Yo sé que te acordarás”.