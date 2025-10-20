Anuncian ‘La Cenicienta’, ‘El Cascanueces’ y ‘Gala Navideña’

Este fin de año se presentarán grandes producciones del Instituto de Cultura de Mazatlán con el talento de artistas egresados del Centro Municipal de las Artes Cultura.

Toda una joya dentro del Festival Cultural Mazatlán 2025, es el ballet clásico “La Cenicienta”, que subirá al escenario del Teatro Ángela Peralta el viernes 7 y sábado 8 de noviembre, con más de 100 artistas en escena -entre ellos 65 bailarines – para dar vida a uno de los cuentos de hadas más universales, cuyo tema central es la lucha del bien contra el mal y el triunfo de la bondad y la esperanza.

En esta producción, la maestra coreógrafa Zoila Fernández ha creado un montaje ecléctico que rinde un sentido homenaje a los más grandes maestros del ballet, desde Mijail Fokin hasta Ashton.

Será un festín visual y emocional porque el público se va emocionar al escuchar la majestuosa partitura de Sergei Prokofiev, interpretada en vivo por la Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman.

El espectáculo contará con nueva escenografía creada por Víctor Carrizales y el vestuario confeccionado por el personal del Taller de Vestuario de Cultura.

Los protagonistas

El drama y el romance cobrarán vida con un elenco integrado por las bailarinas Sandra Fernández (viernes 7 de noviembre) y Martha Alcaraz (sábado 8 de noviembre) para encarnarán a Cenicienta. Ellas estarán acompañadas por los príncipes Óscar Treto (viernes 7) y Carlos Claramount (sábado 8).

Una de las interpretaciones más esperadas es la del solista ecuatoriano Gean Lee Panchi, quien se transforma en la Madrastra. Él asegura que este es un rol que lo ha “cambiado mucho” y que ha sido un reto actoral y dancístico para mostrar a una villana inolvidable.

Carlos Claramunt, bailarín originario de Cuba, será uno de los príncipes de esta obra, afirma que tendrá un rol muy complejo y de mucha exigencia técnica.

La bailarina mexicana Mariana Alcaraz tendrá los reflectores principales al protagonizar a Cenicienta, y aseguró que este rol para ella ha sido un reto actoral y dancístico porque hay pasos muy difíciles.