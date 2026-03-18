Anuncian la edición 26º del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa

Por su parte, Adolfo Plata expresó su satisfacción por las sinergias institucionales que hacen posible este tipo de iniciativas culturales.

“Le tengo un cariño muy especial porque nació prácticamente al mismo tiempo que el Festival del Monólogo, que impulsamos con Tatuas; son proyectos que he visto crecer y consolidarse con los años”, expresó. Asimismo, destacó que por tercer año consecutivo el Festival se llevará a cabo en formato de temporada, extendiendo sus actividades de marzo a mayo y teniendo como sedes las ciudades de Culiacán y Mazatlán.

Arriaga Robles compartió una anécdota sobre los orígenes del encuentro, al recordar que el Festival Internacional de Guitarra de Sinaloa surgió prácticamente al mismo tiempo que el Festival del Monólogo, este último impulsado junto con el grupo Tatuas.

Rodolfo Arriaga Robles, director de Programación del Instituto Sinaloense de Cultura, acompañado por Adolfo Plata, director del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, y Marco Vinicio Camacho, presidente de la Fundación Cultural de la Guitarra A.C., dieron detalles de la programación.

Con la presentación del guitarrista cubano Joaquín Clerch (La Habana, 1965), el viernes 20 de marzo, a las 18:00 horas, en el Teatro Socorro Astol, en Culiacán, dará inicio la edición 24 del Festival Internacional de Guitarra Sinaloa 2026, que contará con la participación de artistas de México, Cuba y Francia.

“Me agrada ver cómo el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura hacen mancuerna junto con otras instancias para llevar a cabo estos proyectos; como dice esa frase icónica: parece fácil, pero requiere de un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en el que se involucran muchas instituciones”, señaló.

En su intervención, Marco Vinicio Camacho agradeció el respaldo que, desde sus inicios, han brindado el Instituto Sinaloense de Cultura y el Instituto Municipal de Cultura, incluso desde que el encuentro se realizaba como un concurso de carácter nacional y que hoy es internacional.

Asimismo, se refirió al concierto inaugural y destacó la relevancia artística de Joaquín Clerch: “Para mí, Joaquín Clerch es un guitarrista diferente y especial porque conjuga estas tres facetas que antes definían a los grandes músicos: grandes intérpretes, grandes compositores y grandes maestros. Hoy en día esas combinaciones no son tan comunes... y Joaquín Clerch es las tres cosas a la vez”, expresó.

Camacho añadió que esta edición contará con algunas sorpresas dentro de su programación y anunció: “El próximo jueves a las cinco de la tarde tendremos un conversatorio en la Teleaula del Centro Centenario, con entrada libre, al que puede asistir el público en general interesado en la música”.

El Festival contempla, además de los conciertos, una agenda académica que incluye clases magistrales, talleres y actividades formativas, así como la realización del Concurso Internacional de Guitarra Culiacán, considerado uno de los ejes fundamentales de este encuentro por su contribución al desarrollo de nuevas generaciones de guitarristas.

En esta edición participarán los guitarristas cubanos Joaquín Clerch y Alejandro González; los mexicanos Oman Kaminsky y Dantor, así como la guitarrista clásica francesa Émilie Fend, quienes ofrecerán un panorama diverso de estilos y propuestas dentro del ámbito de la guitarra.

El programa iniciará el viernes 20 de marzo con la presentación de Joaquín Clerch; continuará el 18 de abril con Alejandro González; el 8 de mayo con Oman Kaminsky; el 16 de mayo con Émilie Fend, y concluirá con la participación del proyecto mexicano Dantor, que se presentará el 29 de mayo en Mazatlán y el 30 de mayo en Culiacán.

A lo largo de 26 años de trayectoria, el Festival Internacional de Guitarra de Sinaloa se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes en su tipo en México y América Latina, reuniendo a destacados intérpretes internacionales y posicionando a la entidad como un referente en el ámbito guitarrístico.

Organizado por la Fundación Cultural de la Guitarra A.C., con el respaldo del Instituto Sinaloense de Cultura y otras instancias, el Festival mantiene una vocación formativa y de proyección internacional, fortaleciendo el diálogo entre artistas consagrados y nuevas generaciones.