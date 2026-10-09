Anuncian primera Feria del Libro en Concordia

Concordia celebrará su primera Feria del Libro del 15 al 17 de octubre, con un programa que reunirá presentaciones de libros, espectáculos artísticos, cuentacuentos y música, con el objetivo de fomentar la lectura y fortalecer la vida cultural del municipio.

Durante una conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Turismo de Sinaloa, autoridades municipales, representantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y promotores culturales dieron a conocer los detalles de esta primera edición, que tendrá como sedes el Polideportivo Municipal y la plazuela Morelos.

Rigoberto Brito Osuna, cronista oficial de Concordia e impulsor de la iniciativa, destacó que el municipio cuenta con más de cuatro siglos y medio de historia y una tradición educativa y cultural que busca preservar mediante este encuentro literario.

Señaló que existen antecedentes documentados del interés por acercar los libros a la población desde finales del siglo 19 y principios del 20, así como registros del funcionamiento de la biblioteca Antonio Rosales desde las primeras décadas del siglo pasado.

Brito Osuna expresó que la intención es que la feria se convierta en una tradición anual que trascienda las administraciones municipales y contribuya a despertar el interés por la lectura entre las nuevas generaciones.

Por su parte, Marisol Reyes Portillo, secretaria académica de la UAS Unidad Regional Sur, informó que la institución participará con actividades artísticas, un espacio de exposición y venta de libros de su editorial, además de una donación de ejemplares para apoyar las acciones de promoción de la lectura.

Entre las presentaciones artísticas de la universidad se encuentra El viaje de las artes, así como coreografías de baile, un ensamble de circo, zanqueros y una puesta en escena de la Compañía de Teatro Joven.

El programa también contempla presentaciones de autores como Saúl Valdez, Julio Zataráin, Feliciano Castro Meléndrez y Miguel Ángel Ramírez, además de actividades dirigidas al público infantil y juvenil.

Luis Alberto Peraza Camacho, director de Cultura de Concordia, detalló que las actividades comenzarán el jueves 15 de octubre a las 8:30 horas, con la recepción de invitados, mientras que la inauguración oficial está programada para las 9:00 horas.

La programación continuará el viernes 16 en el Polideportivo Municipal y el sábado 17 por la tarde se trasladará a la plazuela Morelos, donde se presentarán el espectáculo de Guiñoleros, a cargo de Fernando Mejía y el programa de baile Décadas que dejan huella, con alumnos de Cultura Concordia, antes de la clausura.

Jasaret Álvarez, directora de Turismo de Concordia, señaló que la feria también busca impulsar la actividad turística y económica, al invitar a visitantes de Mazatlán y municipios vecinos a conocer el centro histórico, disfrutar de la gastronomía local y consumir productos de los comercios y emprendimientos de la localidad.

Como actividad complementaria, el lunes 19 de octubre se entregarán paquetes de libros a bibliotecas e instituciones educativas del municipio, en reconocimiento a su participación y como parte de las acciones para fortalecer el hábito lector.

Las autoridades convocaron a las familias, estudiantes, docentes y lectores de Concordia y la región a participar en esta primera edición, que busca consolidarse como un espacio de encuentro entre los libros, la cultura y la comunidad.