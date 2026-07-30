Anuncian proyectos preseleccionados del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza, dieron a conocer los proyectos preseleccionados del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2026.

Entre ellos, el sinaloense Johnny Millán Cázares es uno de los preseleccionados con la obra coreográfica Vertical, postulado en la categoría B Trayectoria en consolidación.

La selección reúne postulaciones provenientes de 13 estados de la República: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Los 29 proyectos seleccionados competirán en la etapa eliminatoria del 26 al 30 de agosto en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo y la final se llevará a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el martes 1 de septiembre

Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México, señaló que “los proyectos preseleccionados muestran una danza contemporánea viva, diversa y construida desde distintos territorios, reconocerlos significa respaldar el trabajo de sus creadoras y creadores, así como ampliar el encuentro de la ciudadanía con nuevas formas de expresar y comprender nuestro tiempo”.

El certamen, que busca fomentar y consolidar la creación de obras coreográficas en el país, registró una importante participación, con un total de 72 postulaciones recibidas a través de la plataforma digital del INBAL.

La convocatoria tiene tres categorías, que abarcan desde talentos emergentes hasta creadoras y creadores con una amplia trayectoria en el ámbito coreográfico mexicano.

La Categoría C, Trayectoria Emergente, está dirigida a jóvenes que están desarrollando sus primeras aproximaciones al ámbito coreográfico, reuniendo un total de 5 obras preseleccionadas.

La Categoría B: Trayectoria en Consolidación registró el mayor número de piezas seleccionadas (12 propuestas), lo que refleja el trabajo de coreógrafas y coreógrafos en pleno desarrollo de su lenguaje escénico.

La Categoría A: Trayectoria Consolidada reunió 12 propuestas de creadoras y creadores que, a lo largo del tiempo, han consolidado una práctica sostenida del oficio coreográfico en el país.

El jurado priorizó aquellas obras que exploran y desarrollan una propuesta contemporánea sólida en su estructura y composición, mediante el uso de diversos lenguajes y narrativas. Asimismo, valoró la congruencia entre los elementos de la obra (tiempo, espacio, cuerpo, movimiento, dramaturgia e interpretación), la viabilidad técnica y la exploración de cualidades artísticas mediante el uso creativo de recursos escenotécnicos y estéticos, como iluminación, escenografía, vestuario, utilería, dispositivos sonoros y multimedia.

Los ganadores recibirán un reconocimiento y un premio económico de 200 mil pesos para la propuesta coreográfica ganadora en la Categoría A: Trayectoria Consolidada. Recibirá 100 mil pesos la Categoría B: Trayectoria en Consolidación; y 50 mil pesos ganará la Categoría C: Trayectoria Emergente.

En esta edición, se incrementó a tres el número de personas galardonadas en la categoría de Mejor Interpretación, quienes recibirán un premio de 35 mil pesos cada una.

Asimismo, se otorgará un estímulo de 25 mil pesos en las categorías de Mejor Iluminación, Mejor Música Original y, Mejor Diseño de Vestuario.

En Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM, se realiza en el marco del 80 aniversario del INBAL y del centenario del natalicio del maestro Guillermo Arriaga, figura fundamental de la danza contemporánea en México.