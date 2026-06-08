Anuncian resultados del Concurso de Ensayo Mujeres Ejemplares

Con el objetivo de impulsar el pensamiento crítico y la escritura argumentativa entre niñas y jóvenes sinaloenses, se llevó a cabo el Concurso de Ensayo “Mujeres Ejemplares para la Juventud Sinaloense”.

En esta edición se recibieron 54 ensayos de participantes de entre 11 y 18 años, organizados en dos categorías: la Categoría A, para jóvenes de 11 a 14 años, y la Categoría B, para jóvenes de 15 a 18 años.

Los trabajos fueron evaluados bajo seudónimo por un jurado calificador integrado por Margarita Urías Burgos y Laura del Carmen González Bon, representando a la Secretaría de las Mujeres; Fabiola Guadalupe Gaxiola López, representando a la Universidad Autónoma de Occidente; Rosa María Estrada Coronado, representando a la Secretaría de Educación Pública y Cultura; y Lilia Baca Maldonado, así como María de los Ángeles López González, en representación de El Colegio de Sinaloa; seis especialistas representantes de las instituciones convocantes, quienes aplicaron una rúbrica de evaluación y realizaron una deliberación colegiada.

Las funcionarias constataron que los ensayos seleccionados para su distinción como merecedores de premio, cumplen con los criterios establecidos: sostienen el tono argumentativo propio del género ensayístico, desarrollan con suficiencia los motivos por los que la figura femenina elegida constituye un referente de vida, y demuestran capacidad reflexiva acorde a la categoría de participación correspondiente.

Por lo que después de la revisión y análisis de los trabajos recibidos, se determina por parte del jurado calificador, el siguiente resultado:

A) En la categoría de 11 a 14 años de edad

1. : Kenia Dayan Pacheco Zamora | Tema: Karem Barraza Mendívil: Abriendo puertas con la fuerza del talento y corazón sinaloense. | Culiacán

2. : Georgia De la Rocha Zazueta | Tema: Alejandra Reyes Limón: La fuerza de la sororidad | Culiacán

3. : Brigitte Kamila Bustamante Araujo | Tema: Norma Corona, el silencio nos hace cómplices | Culiacán

́Mención honorífica

María Dinorah Valenzuela Valenzuela | Tema: Ana Frank: una historia que inspira | Culiacancito

Monserrat Guadalupe Peiro Higuera | Tema: Inés Arredondo: Una inspiración para las jóvenes de hoy en día... | Culiacán

Ana Claudia López Salomón | Tema: Lágrimas en papel: una reflexión sobre la vida y obra de Inés Arredondo | Culiacán

B) En la categoría de 15 a 18 años de edad:

1. : Joselin Nazerau Fierro | Tema: Doña Emma: Una mujer ejemplar | El Fuerte

2. : Melany Kristell Moreno Pardo | Tema: Más que una bata blanca: donde todo comenzó con Matilde Montoya | Culiacán

3. : Angela Johana Castillo Piña | Tema: A veces sólo necesitamos una frase que potencia el alma | Culiacán

Mención honorífica

Elbri Karely Franco Lizárraga | Tema: Hablemos de mujeres ejemplares... | Culiacán

Ashley Guadalupe Tolosa Murillo | Tema: Ma. del Rosario Espinoza: patadas que tocaron el cielo olímpico | Culiacán

Martha Olivia Nieblas Cabanillas | Tema: Inés Arredondo: la mujer que luchó por la libertad femenina y desafió al machismo | Culiacán

Premios

Se otorgarán premios en efectivo, dotación de libros y diploma para los tres primeros lugares en cada categoría.

Categoría a): primer lugar se le otorgarán 6 mil pesos, segundo lugar 4 mil y al tercer lugar 3 mil.

Categoría b): primer lugar 8 mil pesos; segundo lugar 5 mil 500 y al tercer lugar 3 mil 500.

Menciones honoríficas: dotación de libros y reconocimiento.

Ceremonia de premiación

La ceremonia de premiación tendrá lugar el próximo lunes 15 de junio de 2026, a las 10:00 horas, en la sede de El Colegio de Sinaloa, Antonio Rosales No. 435 Pte., Centro Histórico, con la presencia de las autoridades de los organismos convocantes. Este evento es organizado por El Colegio de Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y Cultura, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Occidente.