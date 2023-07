Niños y niñas que aprenden a tocar instrumentos y técnicas para cantar sin importar el idioma y el género musical en las aulas del Centro Municipal de las Artes, compartieron un poco de su aprendizaje durante una efusiva y festiva presentación en el pórtico del Teatro Ángela Peralta.

Más de 40 menores cuyas edades van de los 6 a los 16 años regalaron una agradable sorpresa a su familia, amigos y personas que pasaban por la Plazuela Machado.

Los pequeños artistas tocaron y cantaron de todo un poco, mientras los espectadores aplaudían, soltaban efusivos bravos, tomaban fotos y grababan videos con celulares.

Los primeros en aparecer ante el público fueron los miembros de la Orquesta Infantil bajo la dirección del maestro Martín Quintero.

Con dominio instrumental interpretaron ‘Pomp and circumstance’ Op. 39, No. 1 de Edward Elgar; ‘La pantera rosa’ de Henri Mancini; ‘Sinfonía’ de Georg Philipp Telemann y ‘Litle Baroque Suite’ Rondo - Sarabande.

La ovación no se hizo esperar para los emocionados intérpretes que antes de despedirse hicieron visible su agradecimiento al público por tan buena acogida en esa tarde húmeda.

Acto seguido, aparecieron más de 40 niños, niñas y adolescentes todos vestidos en color negro. Frente a ellos la directora del Coro Infantil, Mariela Angulo quien en un pispás distribuyó a sus discípulos a lo largo y ancho del pórtico y así de rápido, el coro de voces entró en acción.

El Coro Infantil comenzó con ‘Cielito lindo’; los niños más pequeños adelante, los de mayor estatura atrás cantaron con soltura mientras mecían sus cuerpos de un lado a otro.

Después vino ´La merienda´ un clásico infantil de Francisco Gabilondo Soler interpretado con el acompañamiento del maestro Raziel Pineda al piano.

Esta divertida canción que narra la historia de un niño llorón mantuvo cautivo al público que al terminar soltó los primeros ¡Bravos! de la tarde

Palmadas y más palmadas de cantantes y espectadores y las melodiosas notas del piano acompañaron la brillante interpretación de ‘El ratón vaquero’ para concluir el repertorio de música infantil de manera divertida.

Los pequeños alumnos del Coro Infantil del CMA transitaron del idioma español al inglés británico al deleitar a la audiencia con ‘Let It Be’ y ‘All you need is love’, dos clásicos inmortales de The Beatles con la sorpresiva intervención del niño Alfredo Castrejón en la trompeta, piezas con las que se echaron al público a la bolsa.

Al finalizar el maestro Víctor Osuna felicitó a los pequeños músicos y pidió a los padres de familia que no dejen de apoyar y llevar a sus hijos a sus clases de música y canto en las aulas del Centro Municipal de Artes.

La maestra Mariela Angulo se mostró emocionada y satisfecha por el desempeño artístico de sus alumnos.

“Cuidamos mucho el nivel musical porque a pesar de que es un Coro Infantil es un coro profesional porque pertenece a una escuela de música de tan buen nivel como lo es el Centro Municipal de las Artes y a diferencia de otras escuelas, (aquí) cantan óperas, cantan conciertos de bel canto, o sea la técnica vocal que se les enseña aquí es diferente”.

Añadió que las puertas del CMA están abiertas para quienes deseen incursionar en el apasionante mundo de las bellas artes.