Aplauden ‘Invierno’, en el Festival de Monólogos Teatro a Una Sola Voz

Un viaje por las diferentes etapas de la vida, sanando heridas del pasado que ayudan a confiar en el presente, exploró la compañía Teatro bajo la Lluvia (Morelos / Ciudad de México), en el unipersonal “Invierno”, escrito y protagonizado por Cristian Lara, que presentó en el 21 Festival de Monólogos Teatro a una Sola Voz

En un Teatro Socorro Astol abarrotado, el actor dio vida a Daniel, a quien todos conocen como “El Pollo”, quien toma un avión con destino a un lugar gélido entre Finlandia y Suecia para encontrarse con su mejor amigo de la preparatoria, Peps, quien lo invita a trabajar una temporada limpiando y vendiendo pescado en el mercado del pueblo.

En el montaje, en el que destaca la iluminación a cargo de Emilio Zurita, el protagonista —a partir de un diario que conserva entre sus cosas— va sanando heridas del pasado que lo ayudan a confiar en su presente. Todo esto a través de una narración sencilla y bien ejecutada que mantuvo atento y entretenido al público de principio a fin.

La historia se desarrolla en un cuadro delimitado por cintas blancas, que lo mismo representa las hileras del avión que lo transportó al otro lado del océano, la habitación en la que se aloja al reencontrarse con su amigo o el mercado en el que trabaja vendiendo pescados.

Invierno llevó al público por las diversas etapas de la vida del protagonista. A través de él, los asistentes conocieron a María, su amor de adolescencia, y mediante una experiencia inmersiva hicieron realidad el sueño de “El Pollo” de conocer las auroras boreales, esas que representan un encuentro del presente con los ancestros para estar abiertos al futuro y reconciliarse con el pasado, lo cual se logró a través de luces que iluminaron completamente el teatro por medio de un proyector, envolviendo a los asistentes en un ambiente lleno de magia que cerró el tercer día del Festival.