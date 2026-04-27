Aplauden ‘La cita’, en el Festival José Limón

Un viaje lleno de paisajes y en el tiempo que se reinventa en momentos memorables, compartió la compañía veracruzana Crónico Arte Lúdico, en el espectáculo “La cita”, que presentó en el 39 Festival Internacional de Danza José Limón.

En el escenario del teatro Pablo de Villavicencio, el espectáculo coreográfico de José Luis Vallejo, Termy, fue protagonizado por el propio Luis Vallejo y Xiomara Valdez, una propuesta que combina la exploración corporal con un enfoque lúdico y escénico.

Con música de Helio Martín del Campo, la propuesta estuvo conformada por varios momentos, caminos, jardines, con la familia, los amigos, la pareja, abordando valores como la lealtad, la honestidad, en un viaje lleno de paisajes y en el tiempo que se reinventa en momentos memorables.

En la realización del espectáculo participaron Jorge Córdoba en la iluminación, Mario Aguilera en el diseño visual y Edna Arcos en el diseño de vestuario, elementos que se conjugaron para brindar una propuesta escénica ágil y atractiva al espectador.

Luis Vallejo, es un creador reconocido en la escena dancística, especialmente en la región del Golfo de México, y su compañía Crónico, Arte Lúdico surgió en Xalapa, Veracruz bajo su iniciativa, con el objetivo de difundir las artes escénicas lúdicas, la colaboración con la comunidad artística, la creación de producciones alternativas, investigación a través de laboratorios de improvisación, presentaciones en espacios urbanos; todo esto ligado a un contexto mexicano multicultural transformando el quehacer artístico contemporáneo.