Apoyarán a proyectos culturales comunitarios

Del jueves 15 de enero al miércoles 29 de abril de 2026, estará abierta la convocatoria del Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC 2025), para lo cual las bases ya están disponibles en las páginas web y portales de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Unidad de Culturas Vicas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad y en Sinaloa, en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura.

La convocatoria está dirigida a personas portadoras de cultura popular interesadas en desarrollar de manera colectiva un proyecto cultural comunitario que incida en su localidad, municipio o alcaldía, con el objetivo es contribuir al fortalecimiento y desarrollo del patrimonio y la diversidad cultural de México mediante el financiamiento de proyectos culturales comunitarios que estimulen las actividades, la creatividad, la autogestión y la investigación sobre las culturas comunitarias, locales y municipales.

El PACMyC se opera de manera descentralizada a través de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (CACREP) instalada en cada entidad federativa que participe en la Convocatoria PACMyC 2026, entre ellas el ISIC.

Los grupos o colectivos que presenten proyectos deben estar integrados por al menos cinco personas mayores de 18 años. Podrán participar personas portadoras de la cultura popular que incidan en su territorio y busquen desarrollar un proyecto comunitario. La presente edición incorpora los ámbitos de la planificación lingüística y la atención a las juventudes

Quienes tengan interés en participar con un proyecto cultural comunitario deberán atender las bases de la Convocatoria PACMyC 2026 y la Guía para la elaboración de proyectos culturales comunitarios, que se incluye en el mismo documento.

Los objetivos de los proyectos culturales comunitarios que se postulen en la convocatoria PACMyC 2026 deben contemplar alguno de los ámbitos de las culturas populares que establecen las bases, y que se enlistan a continuación:

*Arte popular y procesos artesanales; técnicas, iconografía, transmisión e innovación.

*Culturas alimentarias y cocinas tradicionales

*Danzas, artes escénicas, fiestas y procesos rituales indígenas y populares

*Cultura musical: instrumentos, agrupaciones, intérpretes y compositores

*Lenguas indígenas nacionales, relatos, oralidad, transmisión y literatura

*Medios comunitarios y producción audiovisual

*Medicinas tradicionales y conocimientos etnobotánicos

*Saberes y prácticas del manejo y apropiación del medio natural. Patrimonio biocultural, sistemas agroalimentarios y culturas recolectoras

*Memoria histórica y cultural. Tradición oral. Leyendas, cosmovisión y mitologías

*Otras expresiones de las culturas vivas. Culturas migrantes y de frontera. Cultura joven, contraculturas y expresiones de género.

El registro podrá llevarse a cabo de dos formas:

1.Registro virtual: Se realizará a través del siguiente enlace: pacmyc.cultura.gob.mx

Es necesario contar con una cuenta activa en Llave MX para completar el registro. Pueden obtenerla en llave.gob.mx , adjuntar los documentos solicitados; en caso de resultar apoyado, se pedirán de manera física, adjuntar la descripción del proyecto.

2. Registro presencial: El proyecto, la carta aval, el documento de designación del representante y los documentos requeridos deberán entregarse directamente en la entidad donde se llevarán a cabo las actividades.

Los proyectos aprobados podrán obtener un apoyo de hasta ciento cincuenta mil pesos para su realización y los grupos o colectivos que presenten proyectos a la convocatoria PACMyC 2026 deben estar integrados por al menos cinco personas mayores de 18 años que residan en la misma comunidad, localidad o municipio en el que pretenden desarrollar el proyecto cultural comunitario.

Todos los trámites que se realicen ante el PACMyC, así como las asesorías son completamente gratuitos. Las bases completas de participación se pueden consultar en convocatorias.cultura.gob.mx y culturaspopulareseindigenas.gob.mx .

En Sinaloa, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del ISIC, en Culiacán, Sinaloa, o comunicarse al teléfono 6677164152.