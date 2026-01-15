Apoyarán exponentes del regional mexicano a adultos mayores a través de una fundación

Con el objetivo de beneficiar a la fundación denominda En Acción sólo por Amor, la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa, en conjunto con exponentes del regional mexicano de Sinaloa, unieron fuerzas para apoyar a esta institución que atiende a personas de la tercera edad en situación vulnerable. En esta acción, se suman la agrupación Los Populares del Llano, Evan Cervantes, del Grupo Estandarte, El Lobito de Sinaloa, Julio Cháirez Jr, quienes a través de su música y el apoyo de sus seguidores en sus redes sociales, buscarán beneficiar a esta institución llevando pañales, toallitas húmedas, alimento, medicamento, entre otros productos.

Carlos Moreno y Alejandro Ramírez, vocalistas de Los Populares del Llano.

Alejandro Ramírez y Carlos Moreno, vocalistas de Los Populares del Llano, una agrupación con más de 63 años de trayectoria, se mostraron agradecidos por esta invitación a sumarse a esta causa. ”Estamos muy agradecidos con la Junta de Asistencia Privada, felices porque estamos muy bien acompañados con nuestros amigos, aportando nuestro granito de arena con esta asociación, sabemos un poco sobre la institución, pero ahí vamos a estar apoyando con pañales, y todo lo que se pueda”, Alejandro Ramírez Al igual que él, su compañero vocalista, Carlos Moreno destacó su entusiasmo en apoyo a esta casa hogar de adultos mayores. “En serio estamos muy contentos, muchas gracias por invitarnos a esta noble causa”, resaltó Ramírez, además de dar a conocer dos temas que están promocionando, uno de ellos es Un hombre de bien y próximamente Por un beso, los cuales estarán disponibles en todas las plataformas digitales.

El Lobito de Sinaloa se suma a esta causa.

Mirsa López Otero, directora operativa de En Acción Sólo Por Amor IAP, compartió que son una casa hogar que existe desde hace 16 años, la cual alberga actualmente a un total de 28 adultos mayores en situación vulnerable, en su mayoría mujeres y un hombre. ”Entre las necesidades más grandes que tenemos son los pañales para adulto, ya que llegamos a utilizar hasta 2 mil pañales al mes, por lo que con su aportación ayudará mucho a beneficiar a muchos de estos adultos mayores en situación vulnerable, agradeciendo mucho a todas las personas que se suman, a los que son fans de estos artistas, agradeceremos mucho su apoyo, y muchas gracias a la junta por invitarnos y hacer más visible la institución”, expresó López Otero. La entrega de los productos se realizará el 26 de enero en las instalaciones de la fundación En Acción Sólo por Amor, a partir de las 11:00 horas, donde se espera que los cantantes invitados tengan alguna presentación especial.

Evan Cervantes.