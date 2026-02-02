Apoyarán la creación y expresión cinematográfica

El Ayuntamiento de Culiacán, en coordinación con el Centro de Capacitación Cinematográfica A.C. de la Ciudad de México, la UAS y la Secretaría de Cultura federal convocan al segundo diplomado en Creación de Proyectos Cinematográficos dirigido a personas mayores de 15 años.

Esta segunda edición del diplomado que se realizará en Culiacán tiene el objetivo primordial de fomentar la creación y la expresión cinematográfica, la formación de públicos, así como el interés por el cine mexicano entre los culiacanenses; al tiempo de concebirlo como herramienta para transmitir la cultura de paz

Para inscribirse en este Diplomado, del 2 al 16 de febrero, las y los interesados, deberán enviar al correo institutoculturaculiacan@culiacan.gob.mx la siguiente información: carta de exposición de motivos, entregar documentos probatorios en formato digital (acta de nacimiento e identificación oficial), carta compromiso. Además, llenar el formulario (en el link https://forms.gle/yH4Pso6CnFtFK37a7). En caso de que el interesado sea menor de edad, es necesario contar con una carta responsiva de los padres o tutores.

El cierre de la convocatoria está programado para el día lunes 16 de febrero a las 15:00 horas; del 18 al 25 de febrero se realizarán entrevistas a los interesados y el 26 de febrero se darán a conocer los resultados. El cupo es de máximo 30 estudiantes, aplicando paridad de género.

Las clases con los seleccionados darán inicio el 2 de marzo (se impartirán lunes, martes y miércoles, en una modalidad híbrida, teniendo algunas sesiones en línea y otras presenciales, buscando generar comunidad y un ambiente creativo con los estudiantes y docentes). El diplomado concluirá el 6 de mayo.

El acceso al diplomado es de carácter gratuito. El alumno o alumna, deberá contar con un dispositivo como celular o computadora, ya sea en casa o portátil, para poder realizar los trabajos de escritura y desarrollo de proyecto cuando se le asigne, así como para tomar las clases en línea. Es necesario contar con una cuenta de correo de gmail.

En las bases de la convocatoria que compartimos, se explica detalladamente el contenido del Diplomado, así como la metodología y resultados esperados. Los docentes son egresados y maestros del CCC.

Invita el Instituto Municipal de Cultura Culiacán a aprovechar esta oportunidad de formación en nuestra ciudad, en una de las ramas del arte de mayor interés actualmente, especialmente entre los jóvenes, el cine.