Apoyarán la infraestructura cultural con la convocatoria PAICE 2026

Gobiernos estatales, municipales y alcaldías, universidades públicas estatales y organizaciones de la sociedad civil que cuenten entre sus objetos constitutivos la promoción de las artes y la cultura, pueden presentar proyectos para el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE 2026).

La convocatoria de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, promovida a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, permanecerá abierta hasta el 16 de febrero de 2026, y su propósito es contribuir a fortalecer la infraestructura cultural para disminuir la desigualdad existente en el desarrollo cultural.

Las instancias postulantes podrán solicitar solo una de las acciones de apoyo PAICE para cada proyecto cultural, que son: 1. Acción de Rehabilitación y equipamiento, con apoyos para financiar proyectos culturales de rehabilitación y equipamiento de inmuebles dedicados al quehacer cultural que estén desaprovechados y en desuso; y 2. Acción de Construcción, que es un apoyo para financiar proyectos culturales de construcción de inmuebles dedicados al quehacer cultural en áreas geográficas que se encuentran en desventaja económica o que no cuenta con infraestructura cultural suficiente.

Los montos de financiamiento federal para acción de rehabilitación y equipamiento serán hasta por un millón de pesos; en esta acción, únicamente serán susceptibles de apoyo aquellos proyectos culturales que se desarrollen en inmuebles que estén desaprovechados o en desuso; hasta 200 mil pesos para animación cultural, y en Acción de Construcción, se podrán solicitar hasta cinco millones de pesos para construcción.

Los gobiernos estatales, municipales y de alcaldías de la Ciudad de México, así como universidades públicas estatales deberán comprometerse a aportar, al menos, el mismo monto solicitado al PAICE, es decir, el 50 por ciento del costo total del proyecto cultural.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil deberán comprometer la aportación de al menos el 25 por ciento del costo total del proyecto cultural.

Las instancias que postulen proyectos culturales en inmuebles o recintos que se ubiquen en alguno de los municipios de atención prioritaria publicados en el listado anexo a la convocatoria, no estarán obligadas a comprometer aportación financiera.

La recepción de proyectos cierra el lunes 16 de febrero de 2026, a las 18:00 horas (tiempo de la Ciudad de México).

Es requisito entregar o enviar a la Coordinación del PAICE, de la Dirección General de Vinculación Cultural (ubicada en avenida Paseo de la Reforma No. 175, piso 6, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06500, Ciudad de México) un expediente impreso y una USB con la versión digital, o bien, al correo electrónico convocatoriapaice@cultura.gob.mx, que contenga

También se puede hacer mediante servicios de mensajería o paquetería a dicho domicilio, o al correo electrónico convocatoriapaice@cultura.gob.mx , antes de la hora y fecha límite establecidas en esta convocatoria. Para todas las dudas, consultar la convocatoria en los portales de la institución convocante.

El formato de la Solicitud de Apoyo PAICE, y su instructivo, podrá consultarse y descargarse en la página web: vinculacion.cultura.gob.mx/PAICE/convocatorias/