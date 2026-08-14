Aprenden a hacer muñecas con Hortencia López Gaxiola

En el taller titulado ‘Lupita, la novia’, un espacio de creación de muñecas, nacieron varias criaturas hermosas, salidas de las manos y el corazón de los participantes en el curso impartido por la maestra Hortensia López Gaxiola, en la Biblioteca “Rosa María Peraza”.

Provistos de las herramientas necesarias, los talleristas se dispusieron al proceso creativo: telas indispensables, tijeras para cortar, hilos y agujas, guata para rellenar, hilazas para las trenzas, etc.

Inspirados en el personaje de Lupita, la novia de Culiacán, siguieron las instrucciones de la maestra Hortensia detrás de la máquina de coser.

Con creatividad, concentración, paciencia y labor cuidadosa, las muñecas van tomando forma, adquieren su propia personalidad. La fantasía y la imaginación son los elementos esenciales para dar vida a estas bellas creaciones.

La creación de muñecas ha venido ganando espacios en el gusto de los y las culiacanenses, quizás debido a que es una actividad que reduce el estrés de los tiempos modernos, estimula la memoria y ofrece beneficios notorios a la salud mental. Es un pasatiempo muy terapéutico.

Con este taller, las participantes se llevarán los conocimientos que la maestra y artista escénica Hortensia López, además de la experiencia, la motivación, la confianza que el trabajo manual brinda.

Para el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, el Taller de Muñecas es una experiencia exitosa dentro de la oferta de formación y capacitación artística que ofrece a los culiacanenses.