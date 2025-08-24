Aprenden niños sobre ‘Creación literaria y libro de artista’

Durante una semana, los niños participantes aprovecharon cada minuto del curso de verano “Creación literaria y Libro de artista”, que en la Biblioteca “Rosa María Peraza” impartió la escritora Georgina Martínez Montaño, con el apoyo del equipo de promoción de lectura.

Las niñas y los niños participantes aplicaron todo su esfuerzo para escribir cuento y poesía, siguiendo las directrices de Georgina. Sacando jugo a las herramientas que les fue brindando paso a paso. Después de redactar los textos, con paciencia fueron elaborando dos libros de artista, recortaron figuras, les dieron color y las acomodaron con los textos: aprendieron todo el proceso de creación editorial.

Orgullosos de sus trabajos, llegaron al último día del curso para mostrar a sus mamás y abuelas todo lo maravilloso que lograron. Ahí estaban sus libros con cuentos y poemas nacidos de su imaginación, de sus ojos, de su corazón.

Autoridades del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, hicieron presencia para entregarles la constancia del curso. Adolfo Plata Guzmán, director del IMCC, expresó la enorme satisfacción que sintió al ver todo lo que los niños lograron. Reconoció no solamente la labor de Georgina y el equipo de bibliotecarios, también el apoyo que las mamás brindaron a sus hijos e hijas.

Fue el esfuerzo conjunto, la suma de todas las partes que generó esta nueva comunidad de niños y niñas interesados en la lectura, la escritura y la creación artística, y los exhortaron a continuar en ese proceso de formación.

Presídium estuvo integrado por Adolfo Plata, director general; Jesús Guadalupe López, jefe de Formación y Capacitación Artística: Maury Rubio, coordinadora de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales de Culiacán; Georgina Martínez Montaño, maestra del curso.