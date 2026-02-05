Aprenderán poesía en el taller ‘Papalotes al vuelo’

‘Papalotes al vuelo’ será el taller gratuito que se impartirá a niños y adolescentes de 10 a 14 años, para aprender a leer y escribir poesía, que estará a cargo de la escritora Georgina Martínez Montaño, los miércoles de febrero y marzo de 16 a 17:30 horas en la Biblioteca Pública Municipal “Rosa María Peraza”.

El objetivo del taller es desarrollar habilidades literarias y de expresión emocional en preadolescentes. Se impartirá los miércoles 18 y 25 de febrero, 4, 11 y 18 de marzo en el horario mencionado. Los interesados podrán inscribirse al celular 667 126 5606 para asegurar su lugar.

“Papalotes al vuelo” concluirá con un Recital Poético de Primavera, el 21 de marzo en el marco de la celebración del Día Mundial de la Poesía.

Cultura Culiacán invita a aprovechar la oportunidad de que niños y preadolescentes experimenten con la creación poética, que genera grandes beneficios en el desarrollo cognitivo y lingüístico, así como en los aspectos emocional y creativo. La poesía se convierte en una herramienta educativa.

Sobre Georgina Martínez Montaño

Georgina Martínez Montaño, es periodista, escritora, bailarina, coreógrafa, maestra, cuentacuentos y promotora cultural. Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Occidente y Técnica en Educación Artística.

Imparte talleres de narración, como “Chinchileguas” de Patrimonio Cultural y “Papalotes salvajes” de poesía. En 2009, la revista de Comunicación Pantalla de Cristal y la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C., le otorgaron el Premio Nacional por Producción Radiofónica a su programa “Tranca Palanca” que se transmite por Radio Sinaloa.

Ha escrito los libros “Costras”, “En los ojos de Inés”, “Annia, la venadita que danza” y “El rayo verde de Olas Altas”. Es editora del periódico infantil “Alas de papel” del Instituto Sinaloense de Cultura.