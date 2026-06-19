Aprueba el Congreso la creación de la Ley de Filmaciones de Sinaloa

El Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley de Filmaciones de Sinaloa, para el establecimiento de un marco normativo que fortalezca la industria cinematográfica de la región.

A casi un año de la presentación de la iniciativa propuesta por la Diputada local de Morena, Sthefany Rea Réatiga, Presidenta de la Comisión de Cultura y Artes, la ley avanza para ser publicada en el Periódico Oficial de Sinaloa, por el Poder Ejecutivo.

La Ley de Filmaciones busca constituir las bases y mecanismos legales de difusión, fomento, promoción y producción audiovisual en Sinaloa.

En sesión ordinaria, Rea Reátiga expresó en tribuna que la normativa genera certeza jurídica para que el talento local, que es semilla, pueda germinar en grandes historias.

“Es menester de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como lo estipula su estrategia de gobierno, ampliar y diversificar la oferta cultural y artística en todo el país, impulsando la formación y profesionalización en el ámbito artístico y cultural para toda la población”, expresó la legisladora.

De acuerdo al dictamen, la normativa se conforma por 45 artículos agrupados en diez capítulos, dos secciones y cinco artículos transitorios, los cuales tienen el objetivo, entre otras cosas, de facilitar la realización de filmaciones, agilizar los trámites administrativos necesarios, definir las funciones de las autoridades, impulsar políticas públicas y promover la capacitación.