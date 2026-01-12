Arma ‘Rompecabezas’ la diversión en el Parque Culiacán 87

Con el espectáculo “Rompecabezas”, integrado por obras breves de teatro corporal, el Instituto Municipal de Cultura Culiacán presentó al grupo Tablas en la función dominical de su programa “Itiner-Arte” en el Parque Culiacán 87.

El mimo Juan Carlos Uribe ha creado una serie de personajes mágicos, como magos, clowns, jorobados, que entretienen a chicos y grandes con juegos, figurillas con globos, máscaras. Se cuela entre el público para interactuar con los papás, con los niños y genera reacciones y emociones inesperadas. Es un espectáculo lúdico para toda la familia.

Invita Cultura Culiacán a asistir todos los domingos a las 16:00 horas al Parque Culiacán 87, y ahí junto al Lago Encantado presenta a los grupos de música, danza, títeres, que ofrecen sano entretenimiento a las familias, así como mensajes positivos y valores, especialmente para los niños y las niñas.