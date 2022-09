$!Arranca el Festival Escena Mazatlán con la obra ‘Quisiera’

Cuando Valeria llega al café, refleja un contraste con la información del mesero. Pues desde que entra medita si pedir “lo de siempre”, o cambiar; si prender el cigarro o aguantarse las ganas. En este cambio de hábitos entra Carla demandando su atención. Se percibe claramente la tensión del pasado irresuelto entre estos dos personajes, que dejan al pobre mesero del café atrapado en problemas que no le corresponden.

“Quisiera” cuenta la historia de un amor no correspondido que se torna violento ante la desesperación causada por la imposibilidad de consumar el deseo. Todo comienza cuando Raúl Martínez, un mesero simpático de café, cuenta los hábitos de una de los clientes del café donde trabaja: Valeria viene todos los martes, fuma un cigarro y pide un pay de guayaba, luego se va. Raúl nos confiesa que a costa de verla y atenderla se ha enamorado, y este día piensa animarse a confesarle por fin sus sentimientos.

“Quisiera” recuerda los primeros melodramas de Pirandello. Con sobre-reacciones a lo que el otro personaje hace o dice, enfatizando el carácter errático del humano y rindiendo cuenta a una de las frases que repite el coach de vida del mesero: “somos nosotros quienes nos complicamos la vida”.

La tensión de Carla y Valeria escala de golpe en el pequeño café de provincias, con el mesero buscando calmar la situación para evitar molestar a la otra mesa de comensales, pero nada logra evitar el desenlace desafortunado que termina por acabar con los deseos de los tres.

Para Alejandra Quintanilla esta obra significó el regreso a los escenarios después de cuatro años de no pisar el Ángela Peralta.

“Fue una experiencia divertida y complicada al mismo tiempo”, mencionó la actriz, al referirse al proceso de montaje que involucró la reescritura de algunas escenas para mejorar la obra.

“Fue como una carrera de poca velocidad y de repente mucha velocidad, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita, me tocó convivir con compañeros que no había pisado el escenario, y con los cuales yo no había participado”.