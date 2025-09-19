Arranca Escena Mazatlán 2025 con ‘Y fuimos héroes’

MAZATLÁN._ Con una ovación entusiasta del publico, dio inicio este viernes Escena Mazatlán 2025 en el emblemático Teatro Ángela Peralta, con la aclamada puesta en escena “Y fuimos héroes”, interpretada por dos figuras consagradas de la Compañía de Teatro Nacional, Óscar Narváez y Luis Rábago. La obra marcó con fuerza el arranque del festival, reafirmando el compromiso del evento con el teatro de calidad y con temáticas que apelan a la conciencia social y colectiva.

Dirigida por Luis Rivera, “Y fuimos héroes” es una obra íntima y profunda que se desarrolla en un escenario austero, donde dos personajes rememoran fragmentos de su pasado, entrelazando sus historias con momentos clave de sus vidas y de su amistad de años. A través del diálogo, el silencio y una puesta en escena contenida, pero poderosa, la obra plantea preguntas sobre la memoria, la justicia, el olvido y la necesidad de resistir incluso en tiempos de desencanto. La obra sumerge al público en la historia de Spider, un chico intenso y alegre que llega a un nuevo salón de clases, alterando el universo de Joe-Joe, el “más rudo” del lugar.

Este encuentro da pie a una conmovedora misión: aprender a convivir, superar la soledad y encontrar su lugar en el mundo. La obra explora, con una ternura única, la forma en que estos dos personajes, aparentemente opuestos, se unen para enfrentar los desafíos de la vida. Es un relato sobre el poder de la amistad, la fortaleza para cometer errores y la sabiduría que se esconde en la inocencia.

