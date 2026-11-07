Arranca nueva temporada del ArtWalk en el Centro Histórico de Mazatlán

Entre galerías, talleres, exposiciones y espacios alternativos, inició la temporada 2026-2027 del Camino del Arte, conocido como ArtWalk, en el Centro Histórico de Mazatlán, con una buena respuesta de locales y visitantes que recorrieron los establecimientos participantes. El encuentro cultural, que comenzó el viernes 6 de noviembre y concluirá el 2 de abril de 2027, reúne a más de 100 artistas locales y extranjeros distribuidos en 33 espacios, entre galerías, tiendas de arte, restaurantes, hoteles y talleres.

Pintura, escultura, fotografía y joyería forman parte de la oferta artística que se puede encontrar durante el recorrido. ( )

Durante la primera jornada, los asistentes aprovecharon la oportunidad de conocer las propuestas artísticas, acercarse a los creadores y adquirir distintas piezas a precios accesibles, en un recorrido que busca fomentar el consumo de arte y fortalecer la convivencia entre artistas y público. Las actividades se desarrollan los viernes de 16:00 a 20:00 horas, aunque algunos establecimientos extienden su horario hasta las 21:00 horas. A lo largo de la temporada se contemplan 11 jornadas para conocer la diversidad de propuestas que ofrece la comunidad artística. Entre los puntos destacados se encuentra el Callejón Liverpool, donde se ofrece música en vivo en cada edición, además de exposiciones de pintura, escultura, fotografía, joyería y textiles.

Locales y visitantes recorrieron las galerías y talleres para conocer las propuestas de artistas y adquirir distintas piezas. ( )

El recorrido también contempla espacios para toda la familia, como el Museo de Arte de Mazatlán, donde se incluye un área infantil con actividades de cuentacuentos. El ArtWalk integra espacios tradicionales dedicados al arte y establecimientos de otros giros que abren sus puertas para mostrar el trabajo de creadores y artesanos, ampliando así las posibilidades de acercamiento cultural.

Gran afluencia de visitantes se pudieron apreciar. ( )

Marysol Galván, integrante de la organización del recorrido cultural, consideró positivo el arranque de esta primera jornada, en la que galerías, talleres y establecimientos abrieron sus puertas para mostrar el trabajo de artistas locales y extranjeros. “Estuvo bien el primer día de actividades, hubo bastantes caminantes, que aunque no todos compran, fue buena visita”, comentó. Explicó que, aunque su trabajo de organización se concentra principalmente en la preparación previa, durante la jornada permaneció en su galería atendiendo a los visitantes y dando seguimiento a las actividades mediante un grupo de WhatsApp, donde recibió fotografías y comentarios de lo ocurrido en los distintos espacios.

Distintas muestras de artesanías echas a mano se estuvieron vendiendo. ( )

Señaló que pese a algunos ajustes menores en la distribución y acomodo de los participantes, no se reportaron situaciones graves. Marysol también destacó el interés de los mazatlecos por sumarse a este tipo de actividades, pues consideró importante que el ArtWalk no dependa únicamente de los visitantes que llegan al puerto durante la temporada turística.

Los espacios participantes recibieron a locales y turistas interesados en conocer las propuestas artísticas ( )

“Me da mucho gusto que se estén involucrando también los locales porque es al final a quienes queremos tener como visitantes continuos”, expresó. Con esta iniciativa, el Centro Histórico se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan conocer el talento artístico de la región, disfrutar de distintas expresiones creativas y apoyar a los artistas que forman parte de esta temporada.