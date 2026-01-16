$!‘Arriba la Tambora’ llenó de fiesta y tradición las calles de Mazatlán

Con una explosión de música, baile y entusiasmo, la segunda manifestación del Carnaval de Mazatlán 2026, “Arriba la Tambora”, se vivió como una auténtica fiesta popular que contagió de algarabía a miles de asistentes a lo largo de su recorrido.

El desfile avanzó por importantes vialidades de la ciudad, entre ellas avenida Leonismo, Avenida de Los Deportes, Ejército Mexicano, Aquiles Serdán, Miguel Alemán y Olas Altas, hasta llegar al Palacio Municipal.

El sonido de la tambora marcó el paso de comparsas, carros adornados con globos de colores, y participantes que no dejaron de bailar y celebrar, convirtiendo las calles en un gran escenario carnavalesco.

Uno de los elementos más vistosos del evento fueron las porras, que con creatividad, energía y pasión alentaron sin descanso a sus candidatas y candidatos.

La mayoría de los integrantes de las porras portaron playeras con fotos y el nombre de sus candidatas o candidatos de preferencia.

También se pudieron apreciar pancartas, coreografías, gritos de apoyo y vestuarios llamativos.

Durante el recorrido, las porras se robaron la atención del público postrado a las orillas de las avenidas, demostrando que el Carnaval se vive con el corazón y con identidad.

Durante la manifestación participaron integrantes del cortejo real del Carnaval de Mazatlán 2025, la Reina del Carnaval, Lucero Lizárraga encabezó la caravana; seguida del Rey de la Alegría, Brayan Durán, Sergio Osuna y Roberto Castro Sedano, Príncipe y Marqués, respectivamente. Continuaron, las pequeñas Ángela Salazar y Ximena Lizárraga, Reina Infantil y Reina de la Poesía.

Todos recibieron muestras de cariño y aplausos a su paso, reafirmando su papel como embajadores de la máxima fiesta porteña. En el desfile Desiré Ayón, Reina de los Juegos Flores, no pudo asistir, sin embargo, estuvo presente en Cabildo.

Asimismo, desfilaron los aspirantes a la corona de Reina del Carnaval 2026, Rey de la Alegría y Reina Infantil, quienes saludaron al público desde lo más alto de sus respectivos automóviles, acompañados por música, sonrisas y el respaldo de sus seguidores, dando muestra del entusiasmo que rodea el proceso de elección.