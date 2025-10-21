Arribará Brasil a la FIL con trazos, versos y relatos

Con la intención de fortalecer el intercambio cultural y la proyección internacional de la literatura brasileña, hace trece años la Feria Internacional del Libro de Guadalajara creó el programa Destinação Brasil. Desde ese momento, lectores, editores y profesionales del libro han descubierto nuevas voces narrativas, así como estéticas y temáticas diversas en la voz de más de cien autoras y autores que han participado en este encuentro. Este año, el salón B será el espacio donde se darán cita cinco de las plumas más representativas de la literatura brasileña, dos de ellas ganadoras del Premio São Paulo de Literatura 2024, quienes estarán a cargo de las dos sesiones programadas.

La primera mesa se realizará el miércoles 3 de diciembre de las 19:30 a las 20:20 horas, y contará con la participación de la escritora Luciany Aparecida, quien es ganadora del Premio São Paulo de Literatura 2024 a la Mejor Novela, por Mata Doce. Asimismo, la poeta y creadora de Macala, quien también participará en Latinoamérica Viva y en la presentación del Premio São Paulo de Literatura, estará acompañada por uno de los escritores de literatura juvenil brasileña más destacados del momento, Vitor Martins. El autor de Quinze dias y Um milhão de finais felizes, también participará en los programas FILustra y Ecos de la FIL.

El jueves 4 de diciembre de las 19:30 a las 20:20 horas se realizará la segunda mesa con la participación de tres destacadas escritoras como Eliane Marques, ganadora del Premio São Paulo de Literatura 2024 en la categoría Mejor Novela Debut, por Louças de família, y quien también participará en el Salón de la Poesía y en la presentación del Premio São Paulo de Literatura; la poeta, narradora e investigadora, Micheliny Verunschk, premio Jabuti 2022 por El sonido del rugido de la onza, obra que también presentará durante la FIL Guadalajara, y Monique Malcher, quién formará parte del Encuentro Internacional de Cuentistas y del programa Ecos de la FIL.

Con el programa Destinação Brasil, la FIL Guadalajara reafirma su compromiso con la difusión de la literatura brasileña, creando puentes culturales entre Brasil, México y el resto de mundo. La edición 2025 de este encuentro es posible gracias al apoyo de la Embajada de Brasil en México, la Secretaría de Cultura, Economía e Industria Creativa del Gobierno del Estado de São Paulo, SP Leituras, Asociación de Bibliotecas y Lectura de São Paulo, y Elefanta Editorial.