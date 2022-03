$!Arropa La Noria al apasionado de la música romántica, Rodrigo de la Cadena

“Qué gusto estar aquí en La Noria, y qué gusto por ese reconocimiento que no me lo esperaba, realmente me hacen vibrar con ese amor y ese afecto sinaloense, que por supuesto que llevo en el alma desde que nací, por mi abuela, por mis tías, por mi madre y por toda la familia sinaloense; me siento muy orgulloso y muy contento de lo que ha logrado Marisol (Lizárraga) porque esto es un esfuerzo que tú has comandando y eso es maravilloso, porque parte de la identidad de nuestra tierra también la hacen nuestras raíces y las raíces es en donde nos adentramos en la cultura y son las que nos hacen vibrar y sentir el orgullo del espíritu del lugar a la que pertenecemos”, comentó.

“Y hoy en esta tierra se le rinde homenaje a Mariano Rivera Conde, que fue así para explicárselo muy sencillamente, aunque seguramente ya lo saben porque está en su tierra, pero sin lugar a duda este hombre fue el descubridor e impulsor de talentos más importantes del Siglo 20. A Mariano Rivera Conde le debemos que un día descubrió a José Alfredo Jiménez, si no hubiera sido por él, probablemente no habrían existido personajes como Miguel Aceves Mejía, que le dio un impulso a la canción mexicana y que a través de la obra de Rubén Fuentes, discípulo de Mariano Rivera Conde, logramos concebir la música mexicana de otra manera”, comentó.