$!Art Fest reunirá a más de 240 artistas en Culiacán; entrada será gratuita

El festival tendrá como sede Casa del Lago, dentro del complejo habitacional La Primavera, donde se desarrollará un programa de actividades dirigido a toda la familia y con acceso gratuito mediante un código que los interesados podrán obtener en la cuenta de Instagram Art Fest La Primavera.

Música, danza, teatro, fotografía, pintura y escultura formarán parte del Art Fest La Primavera, un encuentro que reunirá a más de 240 artistas sinaloenses los próximos 10 y 11 de noviembre en Culiacán.

Susana Ibáñez, integrante del Comité Organizador, explicó que la intención del encuentro es acercar distintas expresiones artísticas a la ciudadanía y contribuir, desde la cultura, a generar cambios positivos en la sociedad.

“Si bien no es posible cambiar lo que actualmente está ocurriendo en la sociedad, sí se puede transformar lo que se siembra en ella para generar un cambio social a futuro”, planteó.

La programación contempla conferencias, ballet folclórico, flamenco, rock, música de cuerdas, piano, teatro y exposiciones de fotografía, escultura y pintura, además de la participación de artistas con inclusión.

“Va a ser un encuentro con más de 241 artistas, va a haber conferencias, ballet folclórico, flamenco, música rock, música en vivo de cuerdas, concierto de éxitos de Luis Miguel, piano; artistas con inclusión, teatro, exposición de fotografía, escultura, pintura. Va a ser un evento muy grande que va a reunir realmente en Casa del Lago a toda la comunidad artística”, indicó Ibáñez.

Como parte de las actividades especiales, se organizará una subasta de 44 obras de arte, cuyo acceso tendrá un costo de 350 pesos. La experiencia incluirá una degustación gastronómica y un concierto de Adrián Varela, quien interpretará temas de Luis Miguel.