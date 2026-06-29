Arte, diálogo y participación convergen en la expo colectiva ¿Qué hay dentro de ti?

Obras que hablan de identidad, memoria, esperanza y paz convergen en la exposición colectiva ¿Qué hay dentro de ti?, inaugurada en la Galería de Arte Álvaro Blancarte del Instituto Sinaloense de Cultura.

Se trata de una propuesta multidisciplinaria que convocó a creadoras, creadores y público en torno al arte como espacio de reflexión, diálogo y construcción de comunidad.

Margarita Aidé Félix Torres, jefa del departamento de Artes Visuales, dio la bienvenida a los asistentes, en representación del director general del Isic, Juan Avilés Ochoa.

Destacó que este recinto se consolida como un espacio para el encuentro con las expresiones artísticas contemporáneas y para el intercambio de ideas que fortalecen el tejido social.

Subrayó que las obras reunidas en la muestra invitan a ir más allá de la contemplación estética para encontrarse con discursos visuales que hablan de identidad, memoria, esperanza y paz, al tiempo que reiteró el compromiso del Instituto Sinaloense de Cultura de respaldar los procesos de producción de las y los artistas sinaloenses y generar espacios públicos para la libre expresión de sus propuestas.

La exposición, realizada en colaboración con la iniciativa 1 Día para Cambiar al Mundo, y con el respaldo de Grupo SUMA mediante su programa Vamos Pintando, Somos Comunidad de Paz, reúne propuestas pictóricas, escultóricas y gráficas que dialogan entre sí desde distintas perspectivas sobre el ser humano y su entorno.