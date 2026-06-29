Arte, diálogo y participación convergen en la expo colectiva ¿Qué hay dentro de ti?

Obras que hablan de identidad, memoria, esperanza y paz convergen en la exposición colectiva ¿Qué hay dentro de ti?, inaugurada en la Galería de Arte Álvaro Blancarte del Instituto Sinaloense de Cultura.
Se trata de una propuesta multidisciplinaria que convocó a creadoras, creadores y público en torno al arte como espacio de reflexión, diálogo y construcción de comunidad.
Margarita Aidé Félix Torres, jefa del departamento de Artes Visuales, dio la bienvenida a los asistentes, en representación del director general del Isic, Juan Avilés Ochoa.
Destacó que este recinto se consolida como un espacio para el encuentro con las expresiones artísticas contemporáneas y para el intercambio de ideas que fortalecen el tejido social.
Subrayó que las obras reunidas en la muestra invitan a ir más allá de la contemplación estética para encontrarse con discursos visuales que hablan de identidad, memoria, esperanza y paz, al tiempo que reiteró el compromiso del Instituto Sinaloense de Cultura de respaldar los procesos de producción de las y los artistas sinaloenses y generar espacios públicos para la libre expresión de sus propuestas.
La exposición, realizada en colaboración con la iniciativa 1 Día para Cambiar al Mundo, y con el respaldo de Grupo SUMA mediante su programa Vamos Pintando, Somos Comunidad de Paz, reúne propuestas pictóricas, escultóricas y gráficas que dialogan entre sí desde distintas perspectivas sobre el ser humano y su entorno.
Uno de los elementos que mayor interés despertó entre los asistentes fue un muro participativo, donde cada visitante fue invitado a responder, mediante palabras, frases o dibujos, la pregunta que da nombre a la exposición: ¿Qué hay dentro de ti? La actividad permitió que el público dejara plasmadas emociones, recuerdos, deseos y reflexiones, convirtiéndose también en parte de la experiencia artística.
Como parte de la programación se realizó el conversatorio Narrando la experiencia del artista sinaloense contemporáneo, a cargo de Nelsy Wong, quien dialogó con artistas participantes sobre los procesos creativos, los retos de la producción artística y la importancia de mantener abiertos espacios para la creación y el intercambio de ideas.
La jornada continuó con un Open Mic, en el que diversas y diversos artistas compartieron con el público sus experiencias como creadores, las motivaciones detrás de su trabajo y las vivencias que han marcado su trayectoria. El ambiente cercano propició un intercambio espontáneo de ideas, enriqueciendo el encuentro entre artistas y asistentes.