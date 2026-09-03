Arte y cultura transforman el territorio de Sinaloa, aseguran expertos

Una mesa de discusión exploró en Culiacán cómo el arte trasciende los espacios de creación para convertirse en una fuerza de transformación social. Gestores, artistas y jóvenes compartieron experiencias sobre el papel de la cultura en la construcción de identidad y comunidad en Sinaloa.

El encuentro, denominado “Del taller al territorio, producción artística, construcción social de Sinaloa”, reunió a gestores culturales, creadores y jóvenes. Se llevó a cabo en la Sala de Usos Múltiples del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa.

Este evento formó parte del I Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026, organizado por diversas instituciones, entre ellas el Instituto Sinaloense de Cultura. El seminario busca analizar el papel de la cultura en el desarrollo económico y social del estado.

Mercedes Dorado, directora general de CODESIN, indicó que una obra artística adquiere mayor fuerza al entrar en contacto con las personas y ocupar espacios públicos. Esto genera conversaciones que permiten a las comunidades reconocer y contar su propia historia. La cultura puede construir identidad, fortalecer la convivencia, recuperar espacios y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

“Porque cuando el arte llega al territorio no solamente lo ocupa en un espacio, lo dignifica; no solamente expresa la realidad, también puede transformarla y no solamente cuenta quiénes somos, nos ayuda a imaginar quiénes podemos llegar a ser”, expresó Dorado.

La directora general de CODESIN también destacó la dimensión económica de la cultura. Explicó que detrás de cada creación existe una cadena de trabajo que involucra a artistas, gestores, docentes, productores, diseñadores, técnicos, promotores y diversos servicios.

Alejandra Larrondo López, gestora cultural, abordó la relación entre arte, economía y desarrollo. Señaló que cada proyecto cultural forma parte de un ecosistema donde intervienen numerosos profesionales y oficios. A partir de su experiencia, explicó que una exposición tiene una cadena de valor con artistas, curadores, personal de montaje, diseñadores, transportistas, aseguradoras y proveedores.

La gestora cultural habló sobre la necesidad de reconocer las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector cultural. Subrayó la importancia de sumar recursos públicos y privados, así como el respaldo de fundaciones, empresas, bancos y patrocinios.

Larrondo López añadió que contar con infraestructura cultural no es suficiente. Los espacios requieren mantenimiento, programación y recursos para funcionar de manera adecuada. También recalcó la importancia de distribuir las oportunidades culturales en los distintos territorios de Sinaloa.

Desde una perspectiva juvenil, Erick Roberto Escamilla Loaiza compartió su experiencia en proyectos sociales y ambientales. Su acercamiento al arte surgió de su interés por transformar su entorno y generar cambios positivos en su comunidad.

Su participación en iniciativas de reciclaje y en la Compañía de Folklórico Tec le permitió vincular el trabajo social y ambiental con la danza, las tradiciones y las raíces de Sinaloa. Relató cómo las actividades artísticas han servido para recuperar espacios comunitarios y propiciar encuentros entre familias y habitantes de colonias.

Escamilla Loaiza también representó a Sinaloa y México en Bogotá, Colombia, mediante la danza folklórica. Esta oportunidad le permitió mostrar una perspectiva distinta de Culiacán y del estado, vinculada con su riqueza cultural y el talento de sus jóvenes.

Liliana Tello Segovia, humanista digital, planteó una reflexión sobre el contexto social contemporáneo. Se refirió al mundo como una “necro-máquina” y señaló al arte como una “contra-máquina”, es decir, como una posibilidad de resistencia, cuestionamiento y transformación.

Desde su experiencia como docente y creadora, Tello Segovia habló sobre la importancia de que las expresiones artísticas salgan de los espacios especializados. También destacó el aprovechamiento de las herramientas digitales para generar nuevas formas de vinculación con el territorio.

La mesa permitió reconocer que el arte no se limita a la producción de obras. Puede generar comunidad, activar espacios, fortalecer identidades y abrir nuevas posibilidades de participación para las juventudes en Sinaloa.