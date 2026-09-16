Artes Visuales de la UAS prepara una agenda de exposiciones e intercambios internacionales

La exposición, que se realiza en el marco del aniversario de la fundación de Culiacán, reunirá pinturas de fachadas y sitios representativos de la ciudad realizadas por niños, jóvenes, adultos y artistas invitados, a partir de una convocatoria que se abrió a creadores de México, Ecuador, Colombia, Cuba y Estados Unidos, con la intención de reunir distintas miradas sobre la ciudad.

Jorge Luis Hurtado Reyes, director de Artes Visuales de la UAS, adelantó que la programación de septiembre comenzará con una nueva edición de ‘Historia de una ciudad’, proyecto que este año estará dedicado a lugares emblemáticos de Culiacán y que se inaugurará en la Casa de la Cultura.

Una exposición dedicada a Culiacán, intercambios con artistas de Colombia y Ecuador, muestras internacionales y actividades para niños, jóvenes y adultos forman parte de la agenda que prepara la Dirección de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa para los próximos meses.

El director de Artes Visuales de la UAS da detalles de las próximas actividades.

El director de Artes Visuales de la UAS da detalles de las próximas actividades.

“Este año van a ser lugares emblemáticos de Culiacán”, explicó Hurtado Reyes, quien adelantó que la inauguración está prevista entre el 24 y 25 de septiembre en la Casa de la Cultura.

Como parte de la programación del mes también se desarrolla un proyecto convocado por Radio Universidad, en el que artistas sinaloenses, entre niños, jóvenes y creadores con trayectoria, intervendrán discos con imágenes relacionadas con Culiacán.

La propuesta contempla la participación de 20 artistas y busca convertir los discos intervenidos en piezas para una exposición.

Para octubre llegará una de las actividades tradicionales de la programación: la exposición de Día de Muertos, altares y ofrendas, además de una muestra internacional en la Galería Frida Kahlo.

Colombia y otros destinos

Los intercambios internacionales ocupan también un espacio importante en los próximos meses. En octubre está prevista la visita de Luis Eduardo Mejía Bojórquez, quien impartirá un taller de pintura, y de Álvaro Castellanos, quien presentará una novela sobre las tradiciones de Barichara y ofrecerá un taller sobre escritura coloquial.

Ambos artistas traerán obras de niños, jóvenes y adultos de Colombia para incorporarlas a las exposiciones de la UAS. Y a su vez, a manera de intercambio, artistas y alumnos de los talleres de la UAS también participarán con obra en exposiciones de Colombia.

Para diciembre están programadas exposiciones en Barichara y San Gil, Santander, y se trabaja también en una muestra en Guayaquil, Ecuador, cuya fecha aún no está definida debido a que la galería donde se realizaría todavía está en construcción.

Hurtado Reyes adelantó que artistas sinaloenses fueron invitados a participar en una exposición en Ávila, España, relacionada con la celebración de Santa Teresa de Ávila.

Agenda continúa en 2027

La agenda de Artes Visuales continuará en 2027. Para enero preparan una exposición internacional en la que participarán 31 países, seguida por actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Día del Niño y el aniversario de la Universidad. Entre ellas, una exposición internacional en la Galería Frida Kahlo.

A la par de las muestras, continúan los talleres de pintura. Los niños de hasta 11 años trabajan los martes y jueves, de 16:00 a 18:00 horas, mientras que los alumnos de 12 años en adelante tienen clases los lunes, miércoles y viernes, de 16:00 a 18:00 horas.

Las actividades se desarrollan tanto en la Casa de la Cultura como en la Galería Frida Kahlo, espacios que permanecen abiertos de lunes a domingo, de 9:00 a 18:30 horas.