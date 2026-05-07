Artistas de 11 países participan en la exposición internacional ‘Nuestras aves’

Con la participación de 11 países, se inauguró la exposición internacional ‘Nuestras aves’ en la Galería de Arte Frida Kahlo como parte del 31° Festival Internacional Universitario de la Cultura, en la que convergen diversas disciplinas y lenguajes visuales.

Son un total de 74 obras que componen esta muestra en la que se pueden observar trabajos de destacados artistas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, India, Portugal y México, con técnicas como óleo, acrílico y acuarela.

El coordinador de Artes Visuales, Jorge Luis Hurtado Reyes felicitó a los artistas por participar en este proyecto.

“Cada quien construimos nuestra ave desde nuestro punto de vista. Me siento muy orgulloso porque también pintaron los niños, nuestras nuevas generaciones de artistas. Si le apostamos ellos, tengan la seguridad de que haremos algo grandioso por nuestro estado”.

Como artista invitado desde Colombia, estuvo presente Juan Carlos Albarracín Mendoza quien señaló que busca transmitir la cultura mexicana a través de su obra ‘La danza de la jarocha con el quetzal’. “Cada vez que hay una exposición yo sé que ya identifican la firma de Albarracín, y me siento muy agradecido con las oportunidades que la UAS me ha dado”.

Al inaugurar la exposición, el director general de Extensión de la Cultura, Homar Arnoldo Medina Barreda reafirmó el compromiso de la Universidad con la difusión del arte y la cultura y “qué mejor que hacerlo con esta gran exposición internacional con obra reciente, que se hizo con la finalidad de mostrar los colores de las aves y la naturaleza”.

En esta exposición los artistas ofrecen una mirada sensible y contemporánea sobre el universo de las aves como símbolo de libertad, belleza, migración, memoria y conexión entre los pueblos, reflejando a través de cada pieza la riqueza cultural y estética de sus países de origen.