Artistas sinaloenses celebran a Culiacán en la Plazuela Obregón

Diversos ritmos musicales animaron una tarde de festejos en Culiacán con las presentaciones de Lupita Montoya, el Cuarteto San Miguel y la Banda Regional Rafael Buelna. Las familias se reunieron para celebrar el 495 aniversario de la ciudad con música y baile.

La jornada musical congregó a las familias culiacanenses en una tarde de presentaciones. Actuaron Lupita Montoya, el Cuarteto San Miguel y la Banda Regional Rafael Buelna Tenorio de la UAS, informaron los organizadores de los festejos.

La ciudad de Culiacán conmemora su 495 aniversario con una serie de eventos culturales, buscando generar espacios de encuentro para sus habitantes. Estas actividades buscan fortalecer la identidad y cohesión comunitaria a través de diversas expresiones artísticas y tradicionales.

“La música volvió a reunir a las familias culiacanenses durante una tarde de presentaciones que recorrió distintos géneros y generaciones”, detallaron los organizadores de los festejos por el 495 aniversario de Culiacán.

La jornada inició con la presentación de Lupita Montoya, quien compartió un repertorio de canciones románticas. Interpretó temas de su autoría, como Libertad, así como Para no verte más, La gata bajo la lluvia y No significa nada.

Posteriormente, el Cuarteto San Miguel ofreció su programa Bailes del Ayer, llevando al público por canciones que han permanecido en el gusto de varias generaciones.

Durante la actuación del cuarteto, los asistentes escucharon temas como Me voy pa’l pueblo, El libro de los dioses, Bésame mucho, Quién será y Piel canela. El público acompañó y coreó varias de las melodías presentadas.

El cierre estuvo a cargo de la Banda Regional Rafael Buelna, que cambió el ritmo de la jornada con la fuerza de la música sinaloense. Desde los primeros acordes, la agrupación invitó a los presentes a levantarse de sus lugares y disfrutar del baile.

Palillos chinos, El negro José y El sauce y la palma formaron parte del repertorio de la banda. Con estas interpretaciones, la agrupación puso a bailar al público y dio un cierre festivo a las presentaciones.

La programación por el aniversario fundacional de la ciudad continúa ofreciendo espacios de encuentro alrededor de la música. Las propuestas van desde la canción romántica y los clásicos de antaño hasta los sonidos tradicionales de banda sinaloense.