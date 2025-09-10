Arturo Santamaría presentará la historia de amor, memoria y perdón de Conchita y Mau en su nueva novela

El viernes 26 de septiembre a las 18:30 horas, Casa Haas de Mazatlán abrirá sus puertas para la presentación de la más reciente novela de Arturo Santamaría, titulada “Si hablas con Dios... pregúntale si yo te he dejado de amar”.

El acto contará con la participación de la reconocida escritora mazatleca Leonor Ramírez y del maestro Gildardo Izaguirre, quienes dialogarán con el público acerca del trasfondo de la obra, sus personajes y la entrañable historia de Conchita y Mau, un relato que entrelaza amor, memoria y perdón a través del tiempo.

El autor explica que el título lo tomó de una frase de la canción Perfidia, que era la favorita de mis padres.

“La novela está basada en pláticas que a lo largo de mi vida escuché de mis padres, muchas veces casualmente, y en otras de manera más directa, preguntándoles cosas. Está basada en la vida de ellos y en un escenario de México postrevolucionario y que llega a principios del Siglo 20. Prácticamente es una novela que recorre un siglo de México a través de la vida de un matrimonio que nació en Puebla, emigró a Mexicali y después llegaría a la Ciudad de México, y vivió un vaivén de aventuras y diferentes episodios de la vida de México”.

Así, el libro se convierte en un viaje íntimo y al mismo tiempo colectivo, el retrato de una pareja y, a la vez, un testimonio literario de la historia del país a lo largo de cien años.

Un evento con causa

Además del deleite literario, la presentación tiene un profundo sentido social, la venta de ejemplares durante la velada será donada en su totalidad a dos causas. Por un lado, al ganador de una convocatoria dirigida a escritores sinaloenses menores de 30 años, impulsando así a las nuevas generaciones de narradores. Por otro, a una organización juvenil que brinda apoyo a los desplazados de la sierra de Concordia, llevando la literatura más allá de los libros hacia la acción solidaria.

Invitación

La cita en Casa Haas promete ser más que un encuentro con la literatura, será un espacio donde la memoria, la música y la palabra escrita se entrelacen con el compromiso social y la esperanza.

El público mazatleco y visitantes están cordialmente invitados a participar en esta velada que honra el poder del amor, de la literatura y de la comunidad.