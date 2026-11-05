$!ArtWalk Mazatlán inicia temporada con 33 espacios y más de cien artistas

Con innovaciones artísticas y la participación de más de cien creadores, el Camino del Arte-ArtWalk Mazatlán iniciará este viernes 6 de noviembre su temporada 2026-2027. La iniciativa cultural activará 33 espacios del Centro Histórico y generará intensa actividad.
La iniciativa, coordinada por Marysol Galván Pelayo y respaldada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, generará intensa actividad artística. Locales, turistas y residentes nacionales e internacionales visitarán galerías, restaurantes y hoteles con exhibiciones de pintura, grabado, escultura, fotografía, textiles, joyería, literatura y música en vivo.
El Camino del Arte-ArtWalk Mazatlán es un evento anual que busca activar el Centro Histórico a través de la exposición y venta de obras de creadores locales y foráneos. Su objetivo es fomentar el arte, la cultura y la interacción entre artistas y público.
La promotora Marysol Galván Pelayo indicó que se vienen once fines de semana intensos. El evento se desarrollará del 6 de noviembre al 2 de abril. Artistas de Mazatlán, Culiacán y residentes extranjeros compartirán sus creaciones.
“Vamos a tener once fines de semana con música en vivo en el Callejón Liverpool, vamos a tener 33 espacios comprometidos con apoyar el arte y a los artistas”, explicó Galván Pelayo. Destacó también las novedades en la señalización del mapa de este año, con un código de color para distinguir galerías, restaurantes y hoteles, facilitando el recorrido.
Como parte de las novedades, el Museo de Arte contará con un espacio dedicado a los niños, donde se ofrecerán cuentacuentos, trueque literario y otras actividades que cambiarán en cada edición de la temporada.
Las fechas programadas para el Camino del Arte son el 6 y 20 de noviembre; 4 y 18 de diciembre; 8 y 22 de enero; 5 y 19 de febrero; 5 y 19 de marzo, para concluir el viernes 2 de abril.
Marysol Galván indicó que los horarios de visita para esta edición serán de 16:00 a 20:00 horas. Este periodo permite recorrer las galerías, el Callejón Liverpool, Parque Venustiano Carranza, Museo de Arte, Casa Étnica y Gandarva Bazar, entre otros espacios.
La artista plástica comentó que, hasta el momento, Callejón Liverpool es el único espacio con música en vivo. Ahí se presentarán músicos consagrados, novatos, estudiantes y quienes busquen una oportunidad para manifestar su arte con sonido.