$!ArtWalk Mazatlán inicia temporada con 33 espacios y más de cien artistas

Con innovaciones artísticas y la participación de más de cien creadores, el Camino del Arte-ArtWalk Mazatlán iniciará este viernes 6 de noviembre su temporada 2026-2027. La iniciativa cultural activará 33 espacios del Centro Histórico y generará intensa actividad.

La iniciativa, coordinada por Marysol Galván Pelayo y respaldada por el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, generará intensa actividad artística. Locales, turistas y residentes nacionales e internacionales visitarán galerías, restaurantes y hoteles con exhibiciones de pintura, grabado, escultura, fotografía, textiles, joyería, literatura y música en vivo.

El Camino del Arte-ArtWalk Mazatlán es un evento anual que busca activar el Centro Histórico a través de la exposición y venta de obras de creadores locales y foráneos. Su objetivo es fomentar el arte, la cultura y la interacción entre artistas y público.

La promotora Marysol Galván Pelayo indicó que se vienen once fines de semana intensos. El evento se desarrollará del 6 de noviembre al 2 de abril. Artistas de Mazatlán, Culiacán y residentes extranjeros compartirán sus creaciones.