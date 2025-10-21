‘Así canta Sinaloa’ llena de orgullo música y emoción a los mazatlecos

Una noche espectacular vivió el público mazatleco el pasado domingo 19 de octubre con la presentación del espectáculo “Así canta Sinaloa”, una producción del Instituto Sinaloense de Cultura dirigida por Lázaro Fernando Rodríguez Gastélum que rindió homenaje a los grandes compositores del estado y a su vasto legado musical.

Durante una hora y media de espectáculo, más de 300 asistentes disfrutaron de un recorrido cronológico por las canciones más emblemáticas nacidas en Sinaloa, interpretadas con una calidad artística que fusionó música, danza, teatro, acrobacia y humor, en una puesta en escena vibrante y emotiva.