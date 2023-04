Este jueves por la noche, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes realizará su esperado nuevo mega concierto “Galaxia sinfónica”, esta vez con una selección de temas de la serie de películas “Stars Wars” (“La guerra de las galaxias”), compuestas por el autor estadounidense John Williams, con el maestro Armando Pesqueira como director invitado.

La cita es a las 19:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, donde se espera un lleno total, con una demanda de boletos que obligó a abrir una nueva fecha para este viernes 14 a la misma hora, y para la cual quedan pocos boletos, los cuales pueden adquirirse en la taquilla del Teatro o en línea en el portal kynetick.com, con un costo general de recuperación de cien pesos.

El programa ya está listo: “Flag parade” (del filme “La Amenaza fantasma”); “Across the stars” (de “El ataque de los clones”) y “The force awakens” (con los temas “Marcha de la resistencia”, “Tema del Rey”, “Scherzo for C-Wings” y “The Jedi steps and finale”) y, después del intermedio, la suite “Star wars “, con duración de 30 minutos, con temas sobre los principales personajes de la saga.

El programa forma parte de la cartelera para la Primera Temporada 2023 de la OSSLA, y es el concierto número cuatro en este año, con éxitos rotundos como su participación en la ópera “Aída”, de Giuseppe Verdi, y el tributo “Queen Sinfónico”.

John Towner Williams es un compositor, director de orquesta y pianista estadounidense, autor de casi toda la música de las películas “Star Wars”, así como de la música de muchas otras películas, como las del ciclo Indiana Jones, “Extraterrestre”, “El señor de los anillos”, Harry Potter y un largo etcétera.