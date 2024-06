Un espectáculo lleno de humor, con actos chuscos e irreverentes, que se salen de papel para robar los aplausos, presentó la compañía mexicana Males on Pointe y el Ballet Eloelle de New York, en Men in Pink Tights, que fue ovacionado por los sinaloenses que cayeron rendidos ante el talento interpretativo de los bailarines.

El espectáculo de ballet de comedia se presentó en primera función, en el Teatro Pablo de Villavicencio del Instituto Sinaloense de Cultura, en el inicio de una gira por diversas ciudades del país, y se caracterizó por la participación de solo varones, haciendo el papel de bailarinas y ataviados con tutús y bailando en puntas en pasajes de algunas famosas suites.

Participaron 13 bailarines de Estados Unidos, México y España, entre ellos Iván Félix, integrante y cofundador de la compañía mexicana de ballet Males on Pointe y que fue el más aplaudido y ovacionado gracias a su calidad interpretativa, pero también a que es originario de Culiacán y muchos de sus amigos, maestras y conocidos fueron a verlo y a apoyarlo. Él es primer bailarín mexicano en ejercer el ballet-comedia profesional e internacionalmente.

Pero no desmerecieron las osadas acrobacias de Tonatiuh Gómez, quien hizo el papel del varón en los constantes pas de deux en que participaron (él es el productor de la obra y miembro de una fundación que lleva su nombre), además de la presencia de Jonathan Méndez, bailarín principal de ballet Eloelle, y Marshall Whiteley, bailarín principal del San Diego Ballet, todos bajo la dirección artística de Víctor Treviño.