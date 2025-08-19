Aspiran ser parte de la nueva generación del Taller de Ópera

Diez jóvenes cantantes participaron en la audición para ser parte de la generación 2025-2026 del Taller de Ópera de Sinaloa.

En el Salón de Ensayos del Taos, en el Centro Cultural Genaro Estrada, los 10 cantantes, que participaron en un proceso de preselección a través del registro en línea y el envío de videos con muestras de sus habilidades, se presentaron en las audiciones presenciales, en este caso, cantantes nuevos, y algunos que ya estuvieron el ciclo anterior y desean continuar un año más, y fueron evaluados por los maestros José Manuel Chú, director artístico del Taos, y Marcela Beltrán, maestra de expresión corporal y algunos testigos de honor.

Los cantantes que participaron en la audición fueron Érick Daniel Plantillas Rodríguez (barítono, bajo), Ana Priscila Sotomayor Delgado (soprano), Ángela Patricia Rodríguez Juárez (mezzosoprano), Blanca Nayleth Espinoza Rodríguez (soprano), Alejandro Hernández Pacheco (tenor). Ana Cecilia Ruiz Antelo (soprano), Cyan Alejandro Rangel Ramírez (bajo), Belén Elisama Valenzuela Mata (mezzosoprano), Evelyn Tovón Cerón (soprano) y Melissa Coronel Sandoval (soprano), quienes estuvieron acompañados al piano en sus interpretaciones por el maestro Salomón Gil.

Los aspirantes, cuyas edades oscilan entre los 21 y los 30 años y proceden de diversos estados del país y municipios de Sinaloa, interpretaron dos temas operísticos en diferentes idiomas, para ser calificados en lo que se refiere a técnica vocal, afinación, interpretación, pronunciación, proyección escénica, entre otros aspectos.

Los resultados finales serán notificados vía correo electrónico y en la página web del Isic el viernes 22 de agosto de 2025.

Una vez aceptados, los cantantes deberán tener disponibilidad al 100 por ciento para trabajar de manera individual y/o grupal y deberán presentarse el lunes 1 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Isic, para su primera junta, donde firmarán una carta compromiso, se les informarán los pasos a seguir y las actividades del Taos.

Durante un año, el Taos les ofrecerá sesiones de coaching (vocal - musical), clases de actuación, repaso con pianistas, participación en los conciertos y producciones en la temporada, preparación para concursos, y la posibilidad de participar en producciones musicales y operísticas con la OSSLA.

Los beneficiarios recibirán un estímulo mensual por ocho mil pesos durante el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, sujeto a la buena calidad de su desempeño, buena conducta y al cumplimiento de las reglas del Taller.