Atentando contra el sentido común

Pero justo de eso se trata: de ir minando gradualmente el sentido común colectivo con promesas y mentiras repetidas , de otra manera los sistemas autoritarios no se introducirían ni perdurarían en los países acostumbrados a cierta democracia; por ejemplo las frases “primero los pobres” engañó, y “abrazos no balazos” narcotizó el sentido común, empoderó a los delincuentes, detonó el caos y la descomposición social.

Cuesta entender como la gente ofusca su sentido común al permitir que un gobierno autoritario dañe el bien común y que le permita, por su pasividad, que su patrimonio y su vida peligren repetidamente; cuando reacciona ya es muy tarde, el sistema se blindó con anticipación sabiendo que provocaría el creciente enojo social.

Un país prospera por la sinergia alcanzada entre sus habitantes y su gobierno a través de una serie de condiciones jurídicas y económicas que facilitan la mejora colectiva, el bien común.

Hay una correlación entre el sentido común colectivo de los ciudadanos con el sentido común de quienes gobiernan, si se alinean facilitan el bien común, el problema es cuando se contrarían.

El problema en las crisis no son los grandes problemas, es que las personas se achican y dejan de ver su auténtica grandeza, más grande que sus problemas.

El narco estado perverso

La gente no asimila del todo la gravedad que trae convertirse en un narco estado porque dificulta la vida a todos, peligrando la seguridad incluso del mismo gobierno, de las policías y del ejército, y trastoca el orden convirtiendo a algunos gobernantes y a muchos que cuidan el orden en mafiosos, quedando el ciudadano desprotegido entre dos frentes.

El narco crea una burbuja económica artificial que depende del lavado de dinero y del exceso de circulante, desalienta la educación, la inversión local y extranjera, la investigación, los avances tecnológicos, la competitividad y arriesga los tratados comerciales, lo que suma el auténtico progreso.

Estrategias fallidas

La gente no termina de darse cuenta de la palmaria evidencia de que a este tipo de gobiernos no les interesa la economía, ni el progreso, ni el bienestar de la población, sino perpetuarse en el poder para saquear el país, véase Segalmex, el Huachicol Fiscal, los trenes, provocando pobreza y controlen los votos.

De socios comerciales nos convertimos en una seria amenaza para los EEUU afectando a todos, desalentando la inversión extranjera internacional y al ser aliados de los desalineados regalando petróleo a sus dirigentes para sostenerlos, desatendiendo las graves urgencias locales.

México al tener tanta inversión extranjera y ser vecino de EEUU está fuertemente sometido a presiones; exigen la entrega de los narco políticos que permiten el narco estado, imposible sin esas cabezas.

La violencia es permitida y usada como un instrumento de intimidación política para atemorizar a la gente, los malandrines andan sueltos impunemente, también los que dan las órdenes y facilitan el robo de vehículos, las ejecuciones y desapariciones.

Al debilitarse la ley el estado se debilita y favorece la corrupción en todos los niveles, volviéndose ingobernable. Un gobierno que no gobierna no sirve.

Cuesta entender

Que deliberadamente se descuide la salud, la educación, la justicia, la infraestructura, quitar los apoyos al campo, a la pesca, a los empresarios, esto choca contra el bien común y contra el sentido común.

El bien común es el que sostiene a un país, no su gobierno, sin impuestos ni ingresos imposible, “el gobierno no puede producir riqueza, la riqueza la crea la gente” decía Margaret Thatcher; esto explica en parte la excesiva deuda hipotecando a la nación, sus intereses achican el presupuesto, siguen priorizando lo político sobre lo económico, un mal perenne del país.

Sembrando el caos

El gasto excesivo en unas cuantas obras no rentables esconde una trampa perversa: minar la liquidez. Así tienen el pretexto de no tener dinero para apoyar lo más urgente, la receta viene de Fidel Castro a Hugo Chávez, “el exceso de circulante es malo para la revolución, hay que quemar ese dinero” (entrevista con el gral. Guaicaipuro ex director de Petróleos Venezolanos).

Para lograr el bien común se requiere del sentido común colectivo y del gobierno. Cuando un régimen ataca el bien común siembra el caos y con él su inevitable colapso aunque duren décadas como Cuba y Venezuela, México corre para allá, la dictadura está a un paso controlando el INE. Olvídate de que respeten tu voto pero hay que promoverlo y respaldarlo.

Todo esto cuesta asimilarlo porque progresar es lo natural, por eso la gente le sigue exigiendo al gobierno su obligación pero lo simula, enredándose en contradicciones y en conflictos internos y externos por tantas presiones.

Nunca se había ofendido tanto la inteligencia colectiva con tanto cinismo y disparates, se sienten por encima de todo olvidando lo que son.

Los gobiernos fracasan

Porque atentan contra el sentido común y el bien común, al sembrar la lucha de clases, el odio, la división, la injusticia, unos cuantos se enriquecen mientras muchos se empobrecen.

No se manejan por principios sino por intereses de una cúpula. Las pugnas internas por el poder los están debilitando y a la presidencia, pero no pierdan de vista que buscan lo mismo: adueñarse del país, que la gente se los permita y les aplauda en sus costosos mítines. A no ser que ella recapacite, pero alentó la nueva corte de justicia, los cambios a la constitución, al INE.

Recuperemos el sentido común colectivo para salvar el bien común. No sigamos el juego de atacar porque caeremos en lo mismo. México es más grande que su gobierno, recuperémoslo ya.