Atrae el Museo de Los Tigres del Norte a los fans y turistas en Mocorito

MOCORITO._ A poco más de un año de su inauguración, el Museo de los Tigres del Norte, ubicado en el Pueblo Mágico de Mocorito, ha registrado a más de 42 mil visitantes, consolidándose como uno de los principales atractivos turísticos de la región norte de Sinaloa. Con una propuesta museográfica que rompe con los esquemas al ser interactiva, inclusiva y tecnológica, este espacio único en su tipo en el País rinde homenaje al legado de este grupo norteño, reconocido a nivel internacional y originario de este municipio, convirtiéndose en uno de los más visitados en la entidad.

Para el director de este museo, Pedro Sánchez Inzunza, la creación de este recinto surgió como un homenaje a “Los Jefes de Jefes” con un toque innovador, para reconocer a los originarios de Rosa Morada, comunidad de Mocorito, grupo que por más de cinco décadas de trayectoria que ha dejado una huella imborrable en la música mexicana. “Quisimos hacer algo innovador, que rompiera con el paradigma de que un museo es aburrido. Aquí buscamos que los visitantes tengan experiencias, puedan tocar, escuchar y convivir con el legado del grupo”, comentó. “Nuestra visión es tecnológica y de crecimiento, queremos implementar hologramas de los integrantes saludando a los visitantes y seguir ampliando la exhibición”.

Sánchez Inzunza expresó que actualmente el museo cuenta con 300 objetos en exhibición y más de 500 en bodega, los cuales se irán rotando para ofrecer nuevas experiencias a quienes regresen al museo. Entre las piezas más representativas se encuentran algunos trajes utilizados por los miembros del grupo en presentaciones como la de Viña del Mar, en Chile; o en videos musicales, además de un saxofón que perteneció al integrante Eduardo Hernández y el primer acordeón fabricado especialmente para Jorge Hernández.

Asimismo, se pueden encontrar varios Grammys originales obtenidos por el grupo; objetos personales como guantes de portero, camisetas de futbol, celulares, recuerdos regalados por fans, entre otras cosas. Otros de los elementos que se pueden ver en este recinto son los reconocimientos internacionales obtenidos como discos de oro, llaves de la ciudad y proclamaciones oficiales tanto de Estados Unidos como algunos países de América Latina. “Cada vitrina está dedicada a un integrante del grupo, mostrando no solo su trayectoria musical, sino también su vida personal, sus gustos y aficiones, porque al final de cuentas, además de ser artistas, son ciudadanos comunes con historias que contar”, declaró.

Uno de los aspectos a destacar del espacio, es que está diseñado para ser interactivo e incluyente, pues cuenta con áreas infantiles, instrumentos que los visitantes pueden tocar, sistemas de audio focalizados y proyecciones de alta definición. Además, dispone de un elevador (que de momento se encuentra en mantenimiento) con la finalidad de brindar accesibilidad universal, lo que lo convierte en un museo pensado para todas las edades y condiciones físicas. Otro de los atractivos que también ofrece este museo son las exhibiciones temporales, como la que está dedicada a la canción “La Granja”, que incluye los trajes bordados a manos, instrumentos musicales y accesorios utilizados en el video.

Para diciembre se tiene preparada una nueva exhibición para coincidir con la llegada de paisanos que visitan Sinaloa durante la temporada vacacional. El Museo de Los Tigres del Norte abre sus puertas de lunes a domingo de 09:00 a 19:00 horas, con costos que van de 30 pesos para niños, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad, así como 50 pesos a visitantes locales del municipio y 80 pesos para el público en general. Los recorridos son guiados, sin costo adicional y están disponibles tanto en español como en inglés, para una mayor inmersión para sus visitantes.

Este museo honra al grupo, pero también a la comunidad que los vio nacer.



Un proyecto con mira internacional Para Pedro Sánchez Inzunza, la principal meta del museo es lograr el reconocimiento de talla internacional, el cual le permita posicionarse como un referente de la música norteña en el mundo. “Queremos que se posicione entre los más visitados y que sea un ejemplo de cómo honrar a leyendas vivientes de la música. Hemos recibido visitantes de muchas partes del mundo y nuestro objetivo es seguir creciendo en exhibiciones, tecnologías y servicios”, comentó. Sánchez Inzunza destacó que durante su apertura oficial el pasado 8 de mayo de 2024, el Museo de Los Tigres del Norte rompió récords al recibir 626 visitantes en su primer día. Por tal motivo, señaló que hoy se perfila como un espacio que impulsa el turismo cultural de Mocorito y la región norte de la entidad, fortaleciendo su identidad como Pueblo Mágico, a través de la preservación de la historia de Los Tigres del Norte. “Este museo honra al grupo, pero también a la comunidad que los vio nacer. Queremos que la gente sepa que aquí está su historia y que todos son bienvenidos a vivirla”, puntualizó.