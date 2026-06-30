Audicionan para estudiar música en el CMA

El Centro Municipal de las Artes realizó las audiciones de ingreso para aspirantes a las carreras técnicas y talleres de la Escuela de Música, como parte del proceso de selección para el próximo ciclo escolar. Las áreas de estudio con mayor demanda son piano, guitarra y canto.

Oswaldo Hernández, prefecto del CMA, informó que en la jornada participaron aproximadamente 80 aspirantes, quienes acudieron a la institución para demostrar sus habilidades musicales ante el comité evaluador, requisito indispensable para integrarse a los distintos programas académicos de la institución.