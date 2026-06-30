Audicionan para estudiar música en el CMA

El Centro Municipal de las Artes realizó las audiciones de ingreso para aspirantes a las carreras técnicas y talleres de la Escuela de Música, como parte del proceso de selección para el próximo ciclo escolar. Las áreas de estudio con mayor demanda son piano, guitarra y canto.
Oswaldo Hernández, prefecto del CMA, informó que en la jornada participaron aproximadamente 80 aspirantes, quienes acudieron a la institución para demostrar sus habilidades musicales ante el comité evaluador, requisito indispensable para integrarse a los distintos programas académicos de la institución.
Audicionaron quienes buscan ingresar a las carreras técnicas en música, y a los talleres de formación artística que ofrece el Centro Municipal de las Artes, uno de los espacios con mayor prestigio en la enseñanza musical en Mazatlán.
Oswaldo Hernández señaló que, de manera habitual, los talleres con mayor demanda son piano, guitarra y canto, disciplinas que cada año, concentran el mayor número de solicitudes de ingreso.
Los resultados se publicarán el 10 de julio a través de los canales de comunicación del Instituto de Cultura de Mazatlán y del Centro Municipal de las Artes.