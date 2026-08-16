Audicionan para ingresar a la carrera técnica en Arte Teatral del CMA

Mañana colmada de talento escénico se registró en el Centro Municipal de las Artes durante las audiciones para ingresar a la carrera técnica en Arte Teatral.

Las aulas del CMA fueron el espacio ideal para la audición a cargo de la maestra Alejandra Quintanilla y el maestro Manolo Díaz, coordinador de la Escuela de Teatro, responsable del taller de teatro y de la carrera técnica en arte teatral.

En palabras de los docentes, fue una mañana productiva donde se evidenció el talento histriónico de los aspirantes a ingresar al nivel técnico de Arte Teatral.

“Es interesante llevarnos sorpresas, en las entrevistas hay personas que se perfilan como líderes de su grupo, que les gusta llevar la batuta, o que tienen esta iniciativa, afortunadamente hay perfiles que generan entusiasmo para trabajar con ellos, que se queden en la carrera, y que la escuela siga creciendo en alumnado, y también en oferta profesional cuando egresen”, señaló Manolo Díaz.

Durante la audición los aspirantes realizaron ejercicios físicos y de actuación con guion previo, así como de improvisación y una entrevista final donde compartieron el interés personal para incursionar en el estudio de la actuación.

Quienes ya fueron aprobados deben continuar con el proceso administrativo y prepararse para iniciar clases el próximo 31 de agosto.

En los próximos días habrá una última audición, los interesados deben iniciar el proceso de inscripción en https://culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx.