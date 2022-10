Autoras de cuentos hablan de la literatura infantil

La literatura infantil no debe ser moralizante ni debe ser pensada como para seres que no piensan; el público infantil sabe lo que quiere y es el único que, si algo les gusta o no, lo expresan al momento, y no debe ser escrita con la voz de un adulto sino que el autor debe soltar al niño que lleva en su interior.

Lo anterior lo expresaron las autoras de cuentos para niños Georgina Martínez, Isabel Ramírez y Patricia Carrillo Collard en un conversatorio sobre el tema, realizado en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario del Instituto Sinaloense de Cultura, dentro del Encuentro Literario 13 Habitaciones Propias, que se realiza en el marco del Festival Cultural Sinaloa 2022 “Lo Nuestro”, en coordinación con la UAS.

En el encuentro que estuvo moderado por Valeria Ayala, las participantes hablaron de cómo se iniciaron en el género.

Isabel comentó que ella cree que el género la eligió a ella y que le gustó al darse cuenta que el público infantil es muy transparente. “Muchos escritores dicen que les cuesta escribir para niños, pero en mi caso no es así”.

Georgina Martínez, quien viene de una familia de profesoras de educación básica, familiarizada con el trato con niños, dijo que esta literatura es un género muy hermoso y no debe verse como un género menor porque no lo es y que en su caso, aunque tiene muchas cosas que contar por experiencia personal, prefiere hablar de lo que le cuentan los niños con los que trabaja.

Patricia Carrillo, a su vez, consideró que quien escribe para niños debe recuperar su voz infantil, porque en esta literatura no es un adulto contándole una historia a un niño, por lo que es necesario sacar a pasear a la niña que hay en el interior.

También se pronunció contra las moralejas en estos cuentos, ya que de lo que se trata es dejarle a este público algo en qué pensar.