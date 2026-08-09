Avanza en Sinaloa el fomento musical en jóvenes

Un programa que actualmente siembra una semilla formativa y transforma la vida de entre 3 mil y 3 mil 500 niños y jóvenes sinaloenses es el Sistema Estatal de Fomento Musical.

El programa que inició tras complejos desafíos derivados de la pandemia, hace cuatro años, con una matrícula reducida y un nivel técnico elemental, marcó el inicio de las orquestas Infantil y Juvenil, que debían unir esfuerzos y presentarse juntas para reforzarse mutuamente sobre el escenario.

El maestro Diego Rojas Hormigo, coordinador del Sistema Estatal de Fomento Musical señaló que hoy en día, la realidad es muy distinta.

La Orquesta Sinfónica Infantil de la Escuela Superior de Artes José Limón ya supera los 60 integrantes y cuenta con la madurez necesaria para presentarse en solitario, mientras que la Orquesta Juvenil adquiere cada vez mejor forma y un estándar interpretativo más alto, constatando un avance sustancial tanto en cantidad como en una indiscutible calidad.

Expansión territorial y diversidad de géneros

Al ofrecer un balance del trabajo realizado, Diego Rojas subrayó que al inicio de la gestión se contaba con apenas 10 agrupaciones en 5 municipios. En la actualidad, la cifra se ha elevado a 25 agrupaciones activas distribuidas en 13 municipios de Sinaloa.

”Hemos crecido muchísimo no solo en cantidad, también en calidad y en diversidad, porque teníamos solo orquestas sinfónicas y coros y ahora tenemos bandas sinfónicas, de alientos y percusiones, y también tenemos bandas tradicionales sinaloenses para preservar la música nuestra en Mocorito, Badiraguato, Eldorado, Concordia y en Choix”, puntualizó el coordinador.

Esta descentralización de los servicios culturales ha permitido establecer bases firmes para la enseñanza musical en sedes estratégicas como la Escuela Superior de Artes José Limón, el Centro Comunitario de Corerepe, la Escuela Vocacional de Artes de Los Mochis, el Centro Rosarense de las Artes y el Museo de Arte de Mazatlán.

El maestro Rojas enfatizó que, aunque solo un pequeño porcentaje de estos alumnos se dedicará formalmente a la música de forma profesional, la cercanía con el arte garantizará que todos ellos se conviertan en ciudadanos excelentes y seres humanos íntegros para Sinaloa.