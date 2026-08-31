$!Avanza rehabilitación de museo de arte en Mazatlán tras incendio de 2024

La rehabilitación del área dañada por un incendio en el Museo de Arte de Mazatlán avanza. Tras la supervisión del director del Instituto Sinaloense de Cultura y trámites con Fiscalía, aseguradora e INAH, se busca recuperar este importante recinto cultural histórico.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, visitó el inmueble para constatar las condiciones del espacio dañado por el siniestro ocurrido el 3 de diciembre de 2024. Su visita representó un paso importante hacia la recuperación y conservación de este recinto.

Previamente, fue indispensable cumplir con una serie de procedimientos y protocolos establecidos por distintas instancias. Se esperó la conclusión de los peritajes de la Fiscalía General de Sinaloa, condición requerida para ingresar nuevamente al área afectada.

También se realizaron las valoraciones necesarias por parte de la aseguradora, con el fin de determinar los posibles daños ocasionados a la obra del artista que se encontraba en el espacio. Esto fue un paso clave en el proceso.