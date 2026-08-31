$!Avanza rehabilitación de museo de arte en Mazatlán tras incendio de 2024

La rehabilitación del área dañada por un incendio en el Museo de Arte de Mazatlán avanza. Tras la supervisión del director del Instituto Sinaloense de Cultura y trámites con Fiscalía, aseguradora e INAH, se busca recuperar este importante recinto cultural histórico.
Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, visitó el inmueble para constatar las condiciones del espacio dañado por el siniestro ocurrido el 3 de diciembre de 2024. Su visita representó un paso importante hacia la recuperación y conservación de este recinto.
Previamente, fue indispensable cumplir con una serie de procedimientos y protocolos establecidos por distintas instancias. Se esperó la conclusión de los peritajes de la Fiscalía General de Sinaloa, condición requerida para ingresar nuevamente al área afectada.
También se realizaron las valoraciones necesarias por parte de la aseguradora, con el fin de determinar los posibles daños ocasionados a la obra del artista que se encontraba en el espacio. Esto fue un paso clave en el proceso.
Además, se requirió la inspección y valoración del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Debido a que el Museo de Arte de Mazatlán es un inmueble histórico, la revisión estableció condiciones y consideraciones para el proceso de intervención.
Otro paso fundamental consistió en esperar la entrada en vigor del seguro correspondiente por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este requisito permite avanzar formalmente hacia la rehabilitación del área dañada, garantizando trabajos adecuados para la conservación del inmueble.
Como parte de los trabajos previos, el equipo de la Coordinación Operativa del Instituto Sinaloense de Cultura realizó la limpieza del área afectada. Se retiraron elementos y residuos derivados del siniestro, dejando el espacio en condiciones para el ingreso de los equipos de rehabilitación.
Durante su recorrido, Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, supervisó directamente estas condiciones. Destacó la importancia de trabajar coordinadamente y de manera responsable para recuperar el espacio, atendiendo las características del inmueble histórico.
La visita y la culminación de las etapas previas impulsan al Instituto Sinaloense de Cultura hacia una nueva fase de recuperación. Esto se logró con el apoyo de Servando Rojo, director general del Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia Sinaloa, para la rehabilitación del área afectada.
Estas acciones buscan recuperar paulatinamente las condiciones del Museo de Arte de Mazatlán. Su propósito es fortalecer la preservación y conservación de este recinto cultural de Sinaloa, patrimonio fundamental para la vida artística y cultural del estado.